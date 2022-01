Nadal nagy bajba került, de elődöntőbe jutott Melbourne-ben

Nagy meccset játszott kedden az ausztrál nyílt teniszbajnokságon a férfi egyes negyeddöntőjében Rafael Nadal és Denis Shapovalov. Az év első Grand Slam-tornáján a korábbi világelső, hatodik helyen kiemelt spanyol játékos az első szettet 6:3-ra, a másodikat 6:4-re nyerte a 14. helyen rangsorolt kanadai ellen, és úgy nézett ki, hogy ezt az akadályt is könnyedén veszi. Nadal idén Melbourne-ben az előző négy meccsén csak egy játszmát veszített, azonban Shapovalov már előzetesen is nehéz ellenfélnek ígérkezett, a nyolcaddöntőben a harmadik helyen kiemelt német Alexander Zverevet három szettben verte meg. S Nadal ellen is feltámadt, a harmadik játszmában 4:4-nél elvette ellenfele adogatását, majd 6:4-gyel behúzta a játszmát, a folytatásban pedig 6:3-mal a negyediket is, így kiegyenlített. Nadal ekkor ápolást kért, meglehet, hogy ebben némi taktika is volt a részéről. Mert újabb csavar került a történetbe, mert a 35 éves Nadal erőre kapott a 22 éves kanadai ellen, az ötödik szettben 3:0-ra elhúzott, s innen már nem engedte ki a kezéből a győzelmet. Rafael Nadal 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3-ra győzött a 4 óra 9 perces összecsapáson, és elsőként jutott az elődöntőbe. Shapovalov a legvégén elrontott egy könnyű röptét, s utána dühében a földhöz vágta az ütőjét, ő is tudja, nagy lehetőséget szalasztott el.

– A gyomrommal akadt gondom, erre vettem be gyógyszert – mondta a mérkőzés után Rafael Nadal. – Nagyon nehéz napon vagyok túl, a jó kezdés után volt egy szakasza a meccsnek, amikor megtörtem, a túlélésre kellett játszanom. Azt hiszem, az ötödik játszma elején kicsit szerencsés is voltam. Őrületes, hogy ott vagyok az elődöntőben, nagyon boldog vagyok, hiszen két hónappal ezelőtt még abban sem voltam biztos, hogy el tudok itt indulni. Nem vagyok már huszonegy éves, jól jön, hogy most lesz két nap pihenőm... Muszáj lesz teljesen felépülnöm, aztán meglátjuk, mi lesz. Megpórbálok bejutni a döntőbe is, és élvezni a játékot.

A torna előtt még mindenki azt találgatta, hogy vajon a szerb világelső, a Melbourne-ben címvédő Novak Djokovics megszerzi-e a 21. Grand Slam-trófeáját, amivel történelmet írna, aztán történt, ami történt, nem is léphetett pályára. S most eljutottunk oda, hogy Nadalnak már csak két meccset kellene nyernie, és akkor neki lenne meg a 21. Grand Slam-győzelme, elsőként a férfiaknál. Az elődöntőben az olasz Matteo Berrettini (7.) vagy a francia Gaël Monfils (17.) vár majd rá, és Shapovalovnál egyikük sem tűnik keményebb diónak. A másik ágon viszont ott van az orosz Danyiil Medvegyev (2.) és a görög Sztefanosz Cicipasz (4.) is – de ennyire ne szaladjunk előre.

A 20-szoros Grand Slam-győztes – ezzel Novak Djokoviccsal és a svájci Roger Federerrel holtversenyben csúcstartó –, Melbourne-ben egyszer, 2009-ben diadalmaskodó Rafael Nadal 2019 után jutott ismét a négy közé Melbourne-ben, akkor döntős volt. A legutóbbi két tornán a negyeddöntő jelentette számára a végállomást.

Australian Open, negyedöntő:

férfiak:

Nadal (spanyol, 6.)–Shapovalov (kanadai, 14.) 6:3, 6:4, 4:6, 3:6, 6:3

nők:

Keys (amerikai)-Krejcikova (cseh, 4.) 6:3, 6:2

