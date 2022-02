Ukrán válogatott védővel erősített a bajban levő Vidi

Balul sült el a Mol Fehérvár FC-nek a 2022-es kezdés a labdarúgó NB I-ben, hiszen az idei első, 18. fordulóban 1-0-ra kikapott a Puskás Akadémiától, így a tabella negyedik helyén állva már hat pont választja el a dobogótól. A Ferencvárosnak 38, a Puskás Akadémiának 37, a Kisvárdának 35, a Fehérvárnak 29 pontja van. Felcsúton a találkozó lefújása után a Vidi-szurkolók Szabics Imre vezetőedző távozását követelték.

A tréner maradt, szerdán pedig a védelem megerősítésére érkezett a 29 éves, ukrán válogatott Artem Sabanov, aki Dinamo Kijevvel, valamint Lengyelországban a Legia Warszawával bajnoki címet szerzett, s a nemzetközi kupákban is van rutinja. Sabanov a Dinamo Kijev és az Arszenal Kijev utánpótlásában nevelkedett, majd a Voliny Luck, a Sztal Kamjanszke és az Olimpik Doneck érintésével 2018 januárjában került újra a Dinamo Kijev kötelékébe. A 2019/20-as idényben ukrán kupagyőztes és szuperkupagyőztes lett a Dinamóval, miközben a bajnokságban is csapata alapembere volt, a szezonban 28 bajnokin lépett pályára. Együttese a 2020/21-es idényben a Bajnokok Ligájában is szerepelt, Sabanov pedig a legrangosabb európai kupasorozatban a Barcelona ellen a Nou Campban mutatkozott be. A szezon második felét kölcsönben a lengyel Legia Warszawánál töltötte, ahol bajnoki címet nyert, és mivel ebben az idényben a Dinamo ukrán bajnok lett, a védő mindkét bajnokságban aranyérmes csapat tagja volt az év végén.

2021 nyarán visszatért Kijevbe, ősszel hat bajnokin, egy kupameccsen és a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-csoportmérkőzésen lépett pályára. Pályafutása során eddig 149 ukrán és hét lengyel élvonalbeli bajnokin, 17 ukrán és egy lengyel kupamérkőzésen, két Bajnokok Ligája-, és kilenc EL-meccsen játszott. Szerepelt hazája U18-as és U19-es válogatottjában, a felnőtt ukrán nemzeti csapatban 2017 novemberében, Andrij Sevcsenko szövetségi kapitánysága alatt debütált, azóta viszont – bár a keretbe többször is behívták – csak egyszer szerepelt a válogatottban.

– Mindenképp szerettük volna magasítani a védelmünket, azon belül pedig ballábas belső védőt kerestünk. Nagyon örülök, hogy sikerült leigazolnunk Artemet, abban bízom, hogy érkezésével amellett, hogy fejjátéka elöl és hátul is a csapat erősségére válik majd, játéképítésben is sokat tudunk előrelépni. Bízunk benne, hogy a szombati bajnokiig megérkezik a játékengedélye is, és már számíthatunk a játékára a Debrecen ellen – nyilatkozta a Fehérvár új igazolásáról Sallói István sportigazgató a klub honlapján.

Artem Sabanov pedig a következőket mondta:

– Nagyon motivált vagyok, olyan csapatból érkezem, ahol belénk nevelték a győztes mentalitást, és folyamatosan címekért küzdöttünk. Fehérváron is ilyen céljaim vannak, olyan játékos vagyok, aki minden meccset meg akar nyerni. Harcos csapatjátékosnak tartom magam, mindent meg fogok tenni, hogy a csapattal elérjük a céljainkat. Az átigazolásomban szerepet játszott az is, hogy a Vidiben futballozó honfitársaimtól csupa jót hallottam a klubról, és biztos vagyok benne, hogy ők is segíteni fogják azt, hogy gyorsan beilleszkedjek.

Sabanov a negyedik ukrán játékos a Mol Fehérvár FC keretében három középpályás, Ivan Petrjak, Jevhen Makarenko és Bohdan Ljednyev mellett.

Borítókép: Sallói István sportigazgató megegyezett Artem Sabanovval (Forrás: Molfehérvárfc.hu)