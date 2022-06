Ez ám a csavar: Horváth Krisztofer az NB II-ből a Serie A-ba kerül + videó

A Szeged előző évi keretében több kölcsönjátékos is szerepelt – írja a klub hivatalos honlapja. Az U21-es válogatott, húszéves középpályás Horváth Krisztofer augusztus végén csatlakozott a kék-feketékhez, majd a legeredményesebb játékos lett, az NB II-ben 19 gólt szerzett és 12 gólpasszt osztott ki. A szegediek tájékoztatása szerint a kölcsönadó csapat, a Torino FC várja vissza Horváth Krisztofert, a teljesítménye után a Serie A-ra készülő keretben kezdi majd meg a munkát.

Horváth Krisztofer egyébként már szerepelt a Serie A-ban. 2020. július 26-án, a bajnokság 36. fordulójában bemutatkozhatott az élvonalban a SPAL csapatában, amikor éppen a Torino elleni hazai bajnokin (1-1) csereként állt be a 84. percben. S csere volt a következő fordulóban is, szintén a 84. percbeb állt be azon a találkozón, amelyen SPAL 3-0-ra kikapott a Verona otthonában. A SPAL a szezon végén kiesett a Serie A-ból, a bajnokság utolsó fordulójában Horváth fél órát játszott csereként a Fiorentina ellen 3-1-re elveszített mérkőzésen. 2020. szeptember 25-én igazolt a Torino csapatához, itt tétmérkőzésen november végén mutatkozott be, a Virtus Entella ellen 2-0-ra megnyert Olasz Kupa-mérkőzésen. A szezon során a Torino a Primavera-csapatában számított a játékára. 2021. szeptember 2-án a magyar másodosztályban szereplő Szeged-Csanád Grosics Akadémia egy évre kölcsönvette az olasz csapattól, amely most visszarendelte.

Horváth Krisztofer idei szezonja:

A Videotontól kölcsönben játszó Csoboth Kevin is visszatért csapatához, ahogy Kovács Milán a Vasashoz (onnan megvásárolta őt a Gyirmót) és Debreceni Ákos a Pakshoz. További két lejáró szerződésű játékos, Danilo Pejovic és Bencze Márk is távozott a csapattól.

A Szeged ugyanakkor több új igazolást is bejelentett, Kovács Gergely és Pintér Ádám a Debrecentől, Tóth Bence a Vasastól érkezett a csongrádi megyeszékhelyre. A kék-feketék a negyedik helyen végeztek az NB II 2021/2022-es szezonjában.

Borítókép: Horváth Krisztofer visszatérhet az olasz élvonalba (Forrás: Szeged-grosicsakademia.hu)