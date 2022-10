Franck Ribery a napokban bejelenti a visszavonulását

A Salernitana sztárja, Franck Ribery a jövő héten esedékes sajtótájékoztatón jelentheti be visszavonulását – írja a La Gazzetta dello Sport. Az exfrancia válogatott játékos a szezon eleje óta térdproblémával küzd. Ribery csak 36 percet játszott a Serie A első fordulójában a Roma elleni mérkőzésen, de ezt követően már nem tudott pályára lépni a Salernitanában.



Az olasz sportlap szerint a gyenge fizikai állapota miatt juthatott arra a meggyőződésre Ribery, hogy a szezon közepén befejezze a pályafutását.

A lap arról számol be, hogy a Bayern München egykori sztárja a jövő héten a Salernitana elnökével, Danilo Iervolinóval tart sajtótájékoztatót, és ekkor jelentheti be visszavonulását. Ha Ribery valóban visszavonul, továbbra is a klubnál maradhat, nemzetközi nagykövetként dolgozhat a jövőben.

Ribery két szezont töltött a Fiorentinában, 51 meccsen hét gólt szerzett, mielőtt 2021–22-ben a Salernitanához igazolt. Szerződését automatikusan meghosszabbították az elmúlt szezonban. A francia középpályás 2006-ban vb-ezüstérmet nyert a francia válogatottal, majd 2013-ban Bajnokok Ligáját nyert a Bayernnel.

Borítókép: Ribery hamarosan lelép a futballvilág színpadáról (Fotó: footballitalia.net)