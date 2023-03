A magyar labdarúgók feketelistája: csalástól a gyilkossági kísérletig

Ami a legfrissebb ügyet illeti, a kétszeres magyar válogatott Tokody Tibor ellen 2021. július 7-én indult körözés, egykori munkaadója jelentette fel több mint félmillió forintos tartozás miatt, amikor még egy reptéri transzfereket bonyolító cégnél dolgozott fuvarosként, ám az utasoktól származó bevétellel nem tudott elszámolni. Március elején, miután felkerült a körözött személyek listájára, önként ment be a győri rendőrségre, hogy kihallgathassák őt. Tokody tagadta, hogy sikkasztási ügybe keveredett volna; úgy fogalmazott, hogy 180 eurós munkahelyi vita miatt került kellemetlen helyzetbe.

Az MTK egykori labdarúgója, Katzenbach Imre 2007-ben egy építőipari cég ügyvezetőjeként maga is részt vett az Eclipse informatikai vállalat állami pályázatokon nyert pénzeinek tisztára mosásában. Az egykori sportolónak az volt a feladata, hogy a hamis számlák értékét felvegye készpénzben, az összeget pedig a zrt. vezetőinek adja. A Görögországban is légióskodó középpályás 2009 áprilisában azonban máshogy döntött, nem adta le a pénzt, hanem a felvett 500 millió forinttal külföldre menekült. Pár hónappal később a cég vezetői megtudták, hol tartózkodik, és hazahozatták. A milliárdos adócsalás miatt a tettestársaihoz hasonlóan rá is többéves börtönbüntetés várt volna, ő azonban 2009. szeptember 28-án eltűnt, a holttestét pedig 11 évvel később találták meg. Az alvilági ügyletekbe keveredett volt labdarúgót azért ölhették meg, mert több bűnöző is attól tartott, hogy feladja őket a rendőrségen.

Borítókép: Tokody Tibor, a Győri ETO FC labdarúgójaként 2013-ban bajnoki címet nyert, itt nem a pénzt viszi (Forrás: MTI/Krizsán Csaba)