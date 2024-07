Elismert játékosa szerint megalázta őt a szeretett klubja

„2024.07.18-án interjú jelent meg Bódi Ádámmal a www.debsport.com internetes oldalon, amelyben kifejtette saját álláspontját többek között a szerződése lejártát követően a DVSC-től történő távozásáról is. A DVSC Futball Zrt. vezetése ismételten megerősíti, hogy a saját nevelésű Bódi Ádámot a klub továbbra is egyik fontos, elismert játékosának tartja, akinek a Lokiért tett érdemei elvitathatatlanok. A Debreceni VSC a játékos fejlődéséhez hosszú éveken keresztül minden feltételt biztosított, a félresikerült fehérvári átigazolás után áldozatot hozva hazaigazolta Debrecenbe és azt követően is a klub történetének kiemelkedő játékosaként kezelte, többször szerződést hosszabbítva vele. Az interjúban elhangzottak Ádám saját véleményét tartalmazzák, amelyet annak ellenére tiszteletben tartunk, hogy sajnálatos módon a valóságban történtekkel csak részben tartalmaznak átfedést. Vezetőségünk újfent megköszöni Bódi Ádám a DVSC-ért tett szolgálatait, gratulál kiemelkedő NBI-es pályafutásához és további sok sikert kíván neki következő álláshelyén! Egy hosszú, együtt töltött idő utáni elválás mindkét fél számára érzelmekkel teli és megterhelő, de reményeink szerint fogunk még Ádámmal közösen a DVSC-t segítve együttműködni! A DVSC Futball Zrt. menedzsmentje minden erejével azon dolgozik, hogy a lehető legerősebb kerettel vágjon neki az OTP Bank Liga 2024/2025-ös szezonjában és minél jobban ki tudja szolgálni szurkolóit mind a pályán, mind a pályán kívül. Mivel az eredményes szerepléshez nagy szükségünk van a szurkolóink támogatására, ezért a témát lezártnak tekintjük és folytatjuk a felkészülést a következő idényre. Hajrá, Debrecen! Hajrá, DVSC!” – áll a DVSC közleményében.