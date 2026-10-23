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Az Aranylabda-gálának is keresztbe tettek a franciaországi zavargások

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Vasárnap Párizs történelmi sportesemény helyszíne lesz: először rendeznek a francia fővárosban NFL-mérkőzést, a New Orleans Saints és a Pittsburgh Steelers játszik egymás ellen. A profi amerikaifutball-liga nem futamodott meg a franciaországi zavargások miatt, több francia labdarúgó-bajnokit viszont elhalasztottak. A PSG és a Lyon rangadója új időpontot kapott, a meccset hétfő este, a londoni Aranylabda-gála alatt rendezik meg, amelyet így az idei BL-győztes párizsi klub játékosainak ki kell hagyniuk.

Koczó Dávid
2026. 10. 23. 17:11
A párizsi rendőrség közbeszólt, a PSG meccsét az Aranylabda-gála idejére halasztották Fotó: AFP/Franck Fife

A PSG-játékosok, illetve a vezetőedző, Luis Enrique vezetőedző távolmaradása azonban érzékeny veszteség. Tavaly a párizsiak közül Ousmane Dembélé kapta az Aranylabdát, Vitinha pedig harmadik lett a szavazáson. Ők idén is a jelöltek között vannak, bár előbbi sérülései, utóbbi pedig a gyengén sikerült világbajnoksága miatt nem tartozik a favoritok közé.

Az idén egyedül egyszerre BL- és vb-aranyat is nyert Fabián Ruiz érvelt a saját győzelme mellett, s az előző Bajnokok Ligája-idény legjobbjának választott Hvicsa Kharachelia is szóba jöhet, bár ő Grúziával ott sem lehetett a világbajnokságon. Kvarachelia a héten súlyos sérülést szenvedett, így futballozni biztosan nem fog hétfő este – ha a France Footballtól fülest kapnak a PSG-nél, hogy érdemes elmennie a gálára, biztosan ott lesz Londonban, még ha mankóval is kell felmennie a színpadra, mint két éve az akkori Aranylabda-győztes Rodrinak.

Valójában egy meccs kihagyása bármelyik, akár egészséges PSG-játékos esetén lehetséges forgatókönyv: Luis Enrique a hazai bajnokiként rutinszerűen pihenteti kulcsjátékosait, akik így frissebbek maradnak az idény hajrájára, mint a szorosabb bajnokságban küzdő BL-riválisok. Maga a spanyol edző viszont biztosan nem utazik el a londoni díjátadóra.

Párizs a PSG-meccs előtt NFL-mérkőzésnek ad otthont

Míg a PSG futballbajnokijának eredetileg tervezett időpontját nem hagyta jóvá a párizsi rendőrség, minden jel arra mutat, hogy vasárnap 14.30-kor valóban megrendezik az első franciaországi NFL-meccset az ország fővárosában.

A profi amerikaifutball-liga az elmúlt években rendre visz külföldre néhány alapszakasz-mérkőzést, Párizs most debütál a sorban. Aaron Rodgers, aki tavaly Dublinban vezette sikerre a Pittsburgh Steelerst, kiállt a mérkőzés megrendezése mellett. Az esélyesebb Steelers ellenfele a New Orleans Saints lesz, amely nem véletlenül avatja fel Párizst NFL-szempontból: a Louisiana állambeli csapat a logójával (fleur-de-lis) is hirdeti francia kötődését.

 

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