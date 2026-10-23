Az Aranylabda-gálának is keresztbe tettek a franciaországi zavargások

A PSG-játékosok, illetve a vezetőedző, Luis Enrique vezetőedző távolmaradása azonban érzékeny veszteség. Tavaly a párizsiak közül Ousmane Dembélé kapta az Aranylabdát, Vitinha pedig harmadik lett a szavazáson. Ők idén is a jelöltek között vannak, bár előbbi sérülései, utóbbi pedig a gyengén sikerült világbajnoksága miatt nem tartozik a favoritok közé.

Az idén egyedül egyszerre BL- és vb-aranyat is nyert Fabián Ruiz érvelt a saját győzelme mellett, s az előző Bajnokok Ligája-idény legjobbjának választott Hvicsa Kharachelia is szóba jöhet, bár ő Grúziával ott sem lehetett a világbajnokságon. Kvarachelia a héten súlyos sérülést szenvedett, így futballozni biztosan nem fog hétfő este – ha a France Footballtól fülest kapnak a PSG-nél, hogy érdemes elmennie a gálára, biztosan ott lesz Londonban, még ha mankóval is kell felmennie a színpadra, mint két éve az akkori Aranylabda-győztes Rodrinak.