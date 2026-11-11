A Liverpool játékosa aranylabdás lenne, Yamal ellen már a héten bizonyíthat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Liverpool 18 éves labdarúgója ismét bekerült az angol válogatott keretébe. Rio Ngumoha már várja, hogy Lamine Yamal ellen játsszon, ahogyan azt is, hogy Harry Kane után ő is angolként legyen aranylabdás.

Wiszt Péter
2026. 11. 11. 11:58
A Liverpool játékosa aranylabdás lenne, Yamal ellen már a héten bizonyíthat
Rio Ngumoha a negyedik válogatottságára készül Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell

Aranylabda is a célja a Liverpool angol válogatott szélsőjének

Ngumoha korábban még megijedt attól, ha idősebbek között kellett teljesítenie, mostanra viszont megedződött, félelem nélkül játszik, és ebben elmondása szerint édesanyja és a menedzsereként dolgozó bátyja is nagyban segített. A Chelsea-t azért hagyta ott, mert új kihívásra volt szüksége, és ezt meg is találta.

Olyannyira, hogy hisz benne, hogy az általa nagyra becsült Harry Kane után ő is Anglia aranylabdása lehet a közeljövőben. – Harry Kane díja mindenképpen hatalmas dolog. Ez az angol futballnak is jót tett, mert mindenki látta, hogy közülünk is valaki elnyerte az Aranylabdát. 

Ez biztosan sokakat ösztönöz arra, hogy a világ legjobb játékosaként akarjanak ismertté válni. Én is szeretném elérni ezt, és úgy gondolom, képes is vagyok rá

mondta Rio Ngumoha, aki Neymar, Eden Hazard és Mohamed Szalah trióját nevezte meg gyermekkori példaképének.

A Transfermarkt szerint ötvenmillió euró értékű labdarúgó szerződése 2028 nyaráig szól a Liverpoolnál. A klubja után a válogatottnál is bizonyítana: csütörtökön Horvátország ellen, majd vasárnap Spanyolországban lehet meg erre az esélye.

 

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