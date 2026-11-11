A Liverpool játékosa aranylabdás lenne, Yamal ellen már a héten bizonyíthat

Aranylabda is a célja a Liverpool angol válogatott szélsőjének

Ngumoha korábban még megijedt attól, ha idősebbek között kellett teljesítenie, mostanra viszont megedződött, félelem nélkül játszik, és ebben elmondása szerint édesanyja és a menedzsereként dolgozó bátyja is nagyban segített. A Chelsea-t azért hagyta ott, mert új kihívásra volt szüksége, és ezt meg is találta.

Olyannyira, hogy hisz benne, hogy az általa nagyra becsült Harry Kane után ő is Anglia aranylabdása lehet a közeljövőben. – Harry Kane díja mindenképpen hatalmas dolog. Ez az angol futballnak is jót tett, mert mindenki látta, hogy közülünk is valaki elnyerte az Aranylabdát.

Ez biztosan sokakat ösztönöz arra, hogy a világ legjobb játékosaként akarjanak ismertté válni. Én is szeretném elérni ezt, és úgy gondolom, képes is vagyok rá

– mondta Rio Ngumoha, aki Neymar, Eden Hazard és Mohamed Szalah trióját nevezte meg gyermekkori példaképének.