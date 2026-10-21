Halálos kimenetelű cápatámadás áldozata lett egy fürdőző

East London partvidéke térképen Fotó: Google

„Megbékélt ezzel. Mély vonzalom fűzte a vízhez, és rendkívüli ember volt” – tette hozzá az áldozat nővére, aki szemtanúja volt a tragédiának. Barbara Briceland, Lochrenberg úszótársa elmondta,

hogy a nyugdíjas orvost kiváló úszóként tartották számon, aki gyakran kiúszott a parttól távolra, egészen a hullámtörésig.

Azt is hozzátette, hogy az asszony rendkívül bátor volt. „Kifejezetten intelligens, illetve nagyon szórakoztató és kedves volt a maga csendesebb módján, igazi életörömmel teli és sokak által szeretet ember” fűzte hozzá az áldozat barátnője és úszótársa.

Az áldozat már a vízben belehalt a súlyos sérüléseibe

A helyi rendőrséget reggel 8 óra körül riasztották, illetve hívták ki KuGompo (East London) Orient Beach nevű strandjára, ahol azonosították a cápatámadásban elhunyt nőt – közölte az Associated Press hírügynökséggel Siphokazi Mawisa ezredes, Kelet-Fokföld tartomány rendőrségi szóvivője.

Az Orient Beach a kelet-fokföldi East Londonban, ahol a halálos cápatámadás történt Fotó: SApeople

Az áldozat egyik úszótársa,Mike Loewe elmondta a dél-afrikai SABC állami műsorszolgáltatónak, hogy a nyílt vízi úszók csoportjának tagjai azonnal reagáltak a nő segélykérésére, és partra vitték őt.

A csoportban lévő egyik egészségügyi szakember megpróbálta megmenteni az áldozat életét, de az újjáélesztési kísérletek sikertelenek voltak, ezért már a helyszínen halottnak nyilvánították. A hatóságok megerősítették, hogy az Orient Beach – ahol a támadás történt – egy másik közeli stranddal együtt határozatlan időre lezárásra került.

A rendőrség lezárta az érintett partszakaszt (a kép illusztráció) Fotó: ABC News: Alexander Lewis

A rendőrség ezenkívül figyelmeztetést adott ki a többi helyi strandra is, és arra kérte a fürdőzőket, hogy a saját biztonságuk érdekében fokozottan tartsák be a hatóságok biztonsági ajánlásait. A cápatámadások szempontjából Dél-Afrika az Egyesült Államok és Ausztrália után

a harmadik olyan ország, ahol a világtenger más területeihez képest relatíve gyakoribbak a cápás incidensek.

A Floridai Természettudományi Múzeum cápatámadási adatbankja, az International Shark Attack File (ISAF) nyilvántartása szerint 2012 és 2021 között összesen 29 nem provokált cápatámadás történt a Dél-afrikai Köztársaság vizein, amelyekből 6 incidens végződött halállal.