Rendkívüli

Véget ért a kihallgatás, indítványozták Matolcsy György letartóztatását

Rendkívüli

Matolcsy Ádám ellen körözést adtak ki

Halálos kimenetelű cápatámadás áldozata lett egy fürdőző

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Dél-afrikai Köztársaság a „cápaturizmus” egyik legnépszerűbb célpontja a világon, az ország óceáni partvidékének vizeiben honos száztizenhét cápafajnak köszönhetően, ahol olyan emblematikus, híres-hírhedt tengeri nagyragadozók is előfordulnak szép számmal, mint a nagy fehér, a tigris-, vagy a bikacápa. Most azonban nem a búvárturisták, hanem egy tragikus eset miatt került címlapokra a dél-afrikai partvidék; október 20-án reggel ugyanis egy súlyos, halálos kimenetelű cápatámadás történt az ország indiai-óceáni partvidékén. Idén ez volt az első halállal végződő cápás incidens a Dél-afrikai Köztársaságban.

Elter Tamás
Forrás: BBC2026. 10. 21. 17:06
Dél-Afrikában a halálos kimenetelű incidensek többnyire a nagy fehér cápához köthetők Forrás: World of Sharks
East London partvidéke térképen  Fotó: Google

 „Megbékélt ezzel. Mély vonzalom fűzte a vízhez, és rendkívüli ember volt” – tette hozzá az áldozat nővére, aki szemtanúja volt a tragédiának. Barbara Briceland, Lochrenberg úszótársa elmondta, 

hogy a nyugdíjas orvost kiváló úszóként tartották számon, aki gyakran kiúszott a parttól távolra, egészen a hullámtörésig. 

Azt is hozzátette, hogy az asszony rendkívül bátor volt. „Kifejezetten intelligens, illetve nagyon szórakoztató és kedves volt a maga csendesebb módján, igazi életörömmel teli és sokak által szeretet ember” fűzte hozzá az áldozat barátnője és úszótársa.

Az áldozat már a vízben belehalt a súlyos sérüléseibe

A helyi rendőrséget reggel 8 óra körül riasztották, illetve hívták ki KuGompo (East London) Orient Beach nevű strandjára, ahol azonosították a cápatámadásban elhunyt nőt – közölte az Associated Press hírügynökséggel Siphokazi Mawisa ezredes, Kelet-Fokföld tartomány rendőrségi szóvivője. 

Az Orient Beach a kelet-fokföldi East Londonban, ahol a halálos cápatámadás történt   Fotó: SApeople

Az áldozat egyik úszótársa,Mike Loewe elmondta a dél-afrikai SABC állami műsorszolgáltatónak, hogy a nyílt vízi úszók csoportjának tagjai azonnal reagáltak a nő segélykérésére, és partra vitték őt. 

A csoportban lévő egyik egészségügyi szakember megpróbálta megmenteni az áldozat életét, de az újjáélesztési kísérletek sikertelenek voltak, ezért már a helyszínen halottnak nyilvánították. A hatóságok megerősítették, hogy az Orient Beach – ahol a támadás történt – egy másik közeli stranddal együtt határozatlan időre lezárásra került. 

A rendőrség lezárta az érintett partszakaszt (a kép illusztráció)  Fotó: ABC News: Alexander Lewis

A rendőrség ezenkívül figyelmeztetést adott ki a többi helyi strandra is, és arra kérte a fürdőzőket, hogy a saját biztonságuk érdekében fokozottan tartsák be a hatóságok biztonsági ajánlásait. A cápatámadások szempontjából Dél-Afrika az Egyesült Államok és Ausztrália után 

a harmadik olyan ország, ahol a világtenger más területeihez képest relatíve gyakoribbak a cápás incidensek. 

A Floridai Természettudományi Múzeum cápatámadási adatbankja, az International Shark Attack File (ISAF) nyilvántartása szerint 2012 és 2021 között összesen 29 nem provokált cápatámadás történt a Dél-afrikai Köztársaság vizein, amelyekből 6 incidens végződött halállal. 

Provokált és nem provokált cápatámadások

A tengerbiológusok a cápafajok emberrel szembeni interakcióit két nagy csoportra, az úgynevezett provokált, illetve a nem provokált támadásokra osztják fel. A provokált támadások közé sorolják azokat az incidenseket, amelyeknél valamilyen -akár szándékolatlan, akár pedig szándékos- emberi közrehatás váltja ki az agressziót. 

Az incidenseket provokált vagy nem provokált támadásként osztályozzák a szakértők  Fotó: Uso

A cápakutatók általában a provokált támadások közt tartják számon a szigonnyal vadászó búvárokat, a horgászokat vagy a halászokat ért agressziókat, valamint azokat az incidenseket is, amikor például búvárok egy területtartó cápafaj élőhelyére úsznak be, vagy felelőtlenül fogdosni, illetve üldözni próbálják a cápáka, és emiatt éri őket támadás. Szintén a provokált támadások között kategorizálják azokat az agressziókat is, amikor az áldozat szándékolatlanul tanúsít olyan magatartást, ami tolakodó kíváncsiságot vagy támadó reflexet válthat ki a ragadozóból. 

Ilyen szándékolatlan de provokáló tényező lehet például a feltűnően élénk, elsősorban pink, neon-zöld vagy más rikító színű fürdőruha, 

továbbá a csillogó ékszerek viselése a vízben, a víz erőteljes csapdosása, paskolása, vagy pedig a vízbevizelés is. Az előzőekkel szemben a nem provokált támadásoknál nem mutatható ki közvetlen okozati kapcsolat az áldozat magatartása és a bekövetkezett agresszió között.

A cápatámadások elenyészően ritkák  Fotó: Elter Tamás

 Az ilyen típusú támadásoknak több oka is lehet; a cápák etológiáját kutató tengerbiológusok szerint ilyen ok például az úgynevezett prédatévesztés, amikor a ragadozó a felszínen úszó, vagy a szörfdeszkán hasalva evező embert tévesen azonosítja természetes prédaként, és emiatt támad rá. 

Ezt a támadástípust csak egyszeri interakció jellemzi, 

mert miután a ragadozó meggyőződött róla, hogy nem természetes zsákmánnyal áll szemben általában tovább úszik. A támadási statisztikák szerint a prédatévesztésen alapuló nem provokált támadások az áldozati csoportokból főleg a szörfösöket, az úszókat és a légzőcsöves búvárokat érintik. 

A tigriscápa az egyik olyan faj, ami ritkán zsákmányként támad az emberre  Fotó: Oceans Africa

Kivételesen ritkának számítanak azok a nem provokált támadások, amikor a támadó faj zsákmányként tekint a vízben lévő emberre. Ezeket az agressziókat többszöri, kitartóan folytatott támadás, és nem egyszer marcangoló jellegű harapások jellemzik. 

Ilyen rendkívül ritka incidenseket elsősorban tigriscápa (Galeocerdo cuvier), az óceáni fehérfoltú cápa (Carcharhinus longimanus), vagy a bikacápa (Carcharhinus leucas) támadásoknál azonosítottak a cápák viselkedésbiológiáját vizsgáló tengerbiológusok.

Néhány év alatt erősen lecsökkent a dél-afrikai fehér cápák egyedszáma

Dél-Afrika vizeiben – a keleti partvidék indiai-óceáni, és a nyugati part atlanti víztömegét is beleértve – összesen 117 cápafajt ismer a tudomány. Ezek közül elsősorban négy faj, a nagy fehér cápa (Carcharodon carcharias), a tigriscápa (Galeocerdo cuvier), a bikacápa (Carcharhinus leucas) és a röviduszonyú makócápa (Isurus oxyrhincus) jelenthet potenciális veszélyt. 

Nagy fehér a dél-afrikai False Bay vizében  Fotó: Elter Tamás

A támadási statisztikák szerint a legtöbb halálos kimenetelű dél-afrikai incidens a nagy fehér cápa támadásaihoz köthető. Egészen a 2010-es évekig a Dél-afrikai Köztársaság vizei számítottak a világtenger egyik nagy fehér cápákban leggazdagabb vizének. 

Annak ellenére, hogy a nagy fehér olyan kozmopolita fajnak számít ami elsősorban a mérsékelten meleg vizekben fordul elő, a világóceán nagy fehércápa-populációja a becslések szerint nagyjából csak alig tízezer egyedből állhat, tehát a rossz híre és ismertsége ellenére is a nagy fehér valójában rendkívül ritkának számít

A nagy fehér az ismertsége ellenére valójában ritkának számít Fotó: Elter Tamás 

Dél-Afrikában a közelmúltig a nyugat-fokföldi False Bay és Gansbaai, valamint az indiai-óceáni Mossel Bay számított a nagy fehér cápák legfontosabb előfordulási területének. A 2010-es évek közepétől azonban drasztikusan lecsökkent a dél-afrikai nagy fehér cápák egyedszáma, és napjainkban már ritka kivételnek számít egy-egy példány megpillantása. A dél-afrikai nagy fehér cápák egyedszámának drasztikus lecsökkenésével kapcsolatban megoszlik a szakértők véleménye, 

de a többségi álláspont szerint az állomány kritikus zsugorodásának hátterében ökológiai okok állhatnak. 

A Dél-afrikai Köztársaság volt a világon az első állam, amely 1991-ben törvényi védelem alá helyezte a nagy fehér cápát, manapság pedig szinte az összes cápafaj védettnek számít az afrikai államban. 

2026. október 20-án a reggeli órákban:

  • a dél-afrikai East London parti vizeiben,
  • halálos kimenetelű cápatámadás áldozatává vált egy 65 éves nő,
  • aki egy helyi úszóklub tagjaként messze beúszott a vízbe, ahol a támadás érte,
  • de már nem tudtak segíteni rajta, és még a vízben belehalt a sérüléseibe.


 


 


 


 

cápatámadásáldozatnagy fehér cápanem provokált cápatámadásokcápatámadási statisztikákIndiai-óceánDél-afrikai KöztársaságSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrákóczi szövetség

Jó lenne megőrizni a Rákóczi szövetség morális tartását

Bayer Zsolt avatarja

Magyar Péter bejelentkezett a Rákóczi Szövetségnél, hogy a menet elején óhajt részt venni a vonuláson, s mindezeken felül beszédet is akar mondani a Bem téren.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu