Az euróvita margójára

Darvas Zsolt, a brüsszeli Bruegel Intézet vezető kutatója arra hívja fel a figyelmet, hogy nem bekerülni nehéz az euróövezetbe, hanem bent maradni úgy, hogy az gazdasági előnnyel is járjon.

Az erőteljes támogatók és az óvatos mérlegelők mellett határozott ellenzők is akadnak. Vannak akik, az euró intézményi konstrukcióját találják hibásnak (Matolcsy György, Róna Péter), vannak, akik a nemzeti monetáris mozgástér megőrzését tartják fontosnak (Hossó Andrea, Artner Annamária), vannak, akik a gazdasági felzárkózás és versenyképesség oldaláról ellenzik az euró bevezetését (Csath Magdolna, Lentner Csaba) és van, aki a költségvetési kiigazítás és a fejlesztési források elvesztésének veszélyére hívja fel a figyelmet (Pogátsa Zoltán).

Az euróról szóló vita igen régi és nagy nemzetközi irodalma van. E széles körből, most csak két nemzetközi hírű szaktekintélyt idéznék. Milton Friedman, a Nobel-díjas közgazdász még 1997-ben azt nyilatkozta a Wall Street Journalnak, hogy az euró bevezetése hatalmas baklövés. Szó szerint a következőket mondta: „Már hosszú idő óta az a véleményem, hogy az euró hátrányai meghaladják az előnyeit. Az eurózóna potenciális tagjai sem elegendően rugalmas bérekkel és árakkal, sem elegendően mobil munkaerővel, sem pedig megfelelően hatékony pénzügyi kompenzációs mechanizmussal nem rendelkeznek, amelyek kompenzálhatnák a rugalmas valutaárfolyam elvesztésének hatását. A valószínű eredmény az lesz, hogy az övezetben az egyes országokat eltérő módon érintő külső hatások, amelyeket az árfolyamok megváltoztatásával könnyedén kezelni lehetett volna, megosztó politikai vitákká alakulnak át, és az egyes országok közötti politikai feszültségeket fogják növelni… A politikai unió megnyithatja az utat a pénzügyi unió felé. De egy nem megfelelő feltételek mellett létrehozott monetáris unió a politikai egység elérésének akadálya lesz.”