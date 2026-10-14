Gazdaságpolitikai kérdőjelek

A magyar gazdaság erősen exportvezérelt, és a magyar export zöme az Európai Unióba, ezen belül is Németországba irányul. Ezért a magyar gazdaság jövőjét döntően meghatározza az unió gazdaságának jövője, ami még a Mario Draghi volt olasz miniszterelnök által 2024-ben írott jelentés szerint is igen kedvezőtlen. A Draghi-jelentés azonban a lényeget tekintve téves diagnózison alapul és rossz tanácsokat ad a terápiára nézve. Az unió Egyesült Államok mögötti lemaradásának fő oka nem a drága energia vagy a tőkepiac széttagoltsága, mint Draghi mondja, hanem az euró bevezetése, az unió klímapolitikája, valamint a nagy piacot és olcsó nyersanyagokat biztosító Oroszországgal való szembefordulás. Anélkül, hogy ennek részleteibe belemennék, arra szeretnék utalni, hogy az euró bevezetése előtti Európai Gazdasági Közösség még a világ vezető régiójának számított és fejlődésének üteme meghaladta az Egyesült Államokét.

Az európai kilátások tehát nem rózsásak, ezért próbálkozott az előző magyar kormány a keleti nyitással. Az ilyen és bármilyen tudatos fejlesztési politika azonban csak évtizedek alatt hozhat jól látható eredményeket, amit Kína fejlődése is bizonyít. Kína néhány évtizeddel ezelőtt még lenézett szegény kommunista ország volt, ma számos technikai területen megelőzi az Egyesült Államokat, ehhez azonban évtizedeken keresztül egy egységes és lényeglátó vezetésre volt szükség. E rossz európai kilátásokon a jelenlegi magyar kormány még tovább ronthat például azzal, ha különböző politikai indíttatású ürügyekkel elodázza Paks II megépítését vagy ha tovább erőlteti a szél- és naperőművek telepítését. Az utóbbiak ugyanis nem járulnak hozzá az ország ellátásbiztonságához, miközben az energiaköltségeket növelik például azzal, hogy időbeli ingadozásuk kiegyenlítéséhez lényegében ugyanakkora kapacitású gázerőműveket is kell építeni.