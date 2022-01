Hongrie : scandale immobilier à la mairie de Budapest ?

Hongrie – Le maire de Budapest Gergely Karácsony, une des principales figures de l'opposition au Premier ministre hongrois Viktor Orbán, fait l'objet, depuis plusieurs semaines, de révélations successives l'accusant de vouloir vendre des biens immobiliers appartenant à la municipalité de la capitale hongroise, notamment le bâtiment principal de la mairie de Budapest, un bâtiment classé monument historique datant du XVIIIe siècle.

Ce qu’on appelle désormais « l’affaire de la mairie » a véritablement commencé avec un article publié le 4 novembre par le portail Index, qui affirmait que « des milieux d’affaires proches de la coalition » à la tête de la capitale hongroise se préparaient à vendre l’hôtel de ville : « La direction de la capitale est à la recherche d’un acheteur pour le complexe immobilier extrêmement précieux et protégé […] de l’hôtel de ville […] les cercles d'affaires proches de la coalition qui dirige la capitale ont entrepris les premières démarches pour vendre l'hôtel de ville. » Le portail ne cite pas sa source, mais il est vraisemblable qu’il s’agit de la première des vidéos anonymes que nous évoquons dans la suite de cet article.

Le maire de Budapest avait formellement démenti le jour même sur Facebook : « Aujourd'hui, c'était la dernière fois que je lisais Index. […] L'article quelque peu inhabituel, […] révèle, bien entendu, que l'auteur ne fait que constater que ‘les cercles d'affaires proches de la coalition qui dirige la capitale ont entrepris les premières démarches pour vendre l'hôtel de ville, et conclut que la municipalité a une intention de vente. […] L'auteur de l'article a confondu le NER et la municipalité de Budapest : dans notre pays, ce ne sont pas les milieux économiques qui déterminent les décisions en matière de gestion des actifs. La municipalité de Budapest a récemment pris un certain nombre de décisions concernant le complexe immobilier de l'hôtel de ville, comme la rénovation du bâtiment du théâtre Merlin et l'appel d'offres pour le parc de l'hôtel de ville, [mais] aucune décision n'a été prise concernant la vente de la propriété, pour laquelle la municipalité ne cherche pas d'acheteur. »