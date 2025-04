Dubajban próbál új nemzetközi partnereket szerezni a Lada

Oroszországban most nem áll valami fényesen az autópiac, az ukrán háború miatti szankciók számos korábbi exportpiactól elvágták a Ladát, és az ottani vetélytársakhoz képest elavult modellpaletta miatt az oroszoknak nem reális lehetőség a kínai megjelenés sem. Jobb híján új piacokat akarnak meghódítani, ehhez Dubajban szerveztek konferenciát 37 meghívott ország képviselőinek. Ezek között szovjet utódállamok, közel-keleti, afrikai, latin-amerikai és ázsiai országok is vannak.

A Lada helyi, hamarosan megnyitásra kerülő márkakereskedése a helyszín, ahol az érdeklődők nemcsak a modellpalettával ismerkedhetnek meg, de az orosz gyár vezetőivel is tárgyalhatnak akár a helyi gyártásról, akár arról, milyen módosításokat szeretnének a konstrukciókon végrehajtani ahhoz, hogy a saját igényeikhez igazítsák azt. A Lada presztízsprojektként kezeli a dubaji jelenlétét, ezt ugródeszkának szánja azt afrikai jelenlétének kiépítéséhez és megerősítéséhez.