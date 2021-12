Nem fogják bezárni az ajkai kórházat!

Való igaz, hogy több osztályon, így a traumatológián, a neurológián, az ápolási és krónikus osztályon szünetel az ellátás, de csak időszakosan, minderre a járványhelyzet miatt van szükség, és amint a betegszám engedi, két nap alatt visszaállítják az eredeti állapotokat. Az ajkai Magyar Imre Kórház Veszprém megye második legnagyobb kórháza, amely a koronavírus-járvány első hullámában járványkórházként működött. Akkor az egész régióból ide szállították a covidos betegeket. Ennek is köszönhető, hogy olyan fejlesztések történtek infektológiai területen, amelyek az egész országban egyedülállóvá teszik az intézményt. Az ajkai kórház nemcsak az ajkaiaknak és Ajka városának fontos, hanem az Európa kulturális fővárosa régiónak is. Az itteni infektológia országos hírű, és komoly szerepet kap majd az egész térség egészségügyi ellátásában – mondta Navracsics Tibor, az észak-dunántúli régió gazdasági fejlődésért felelős kormánybiztos a PestiSrácok.hu cikke szerint.

Az elmúlt években, noha egymást érték a fejlesztések, beruházások és eszközbeszerzések a kórházban, Rig Lajos, a Jobbik országgyűlési képviselője egyfajta kórházmentő szerepében tetszelegve folyamatosan azt kommunikálja, hogy mekkora bajban van az intézmény, sőt mi több, az összeomlás szélére került és majd emberek ezrei maradnak megfelelő ellátás nélkül. Meglovagolt minden alkalmat: ha egy orvos távozott, hiába jött helyette három. Terjesztettek a kórház raktárában leselejtezett bútorokról titokban készült fotókat, majd Németországban leselejtezett eszközöket próbált adományként behozni, csak hogy ezzel mutassa meg azt, ő a nagy kórházmentő. Végül persze mindig felsült, pedig még a DK-s László Imrét is idecitálták – aki végül kénytelen volt kimondani, az ajkai kórházban minden rendben van.

Mellesleg olyannyira, hogy az ellátás minősége, a felszereltség európai színvonalú – legutóbb egy közel hárommilliárdos fejlesztés valósult meg. A koronavírus- járvány azonban érthető okból valamennyi egészségügyi intézményt érinti. Ahogy jönnek egymás után a hullámok, drasztikusan megugrik a lélegeztetésre, intenzív ellátásra szoruló betegek száma, a rendkívüli helyzethez központi iránymutatás alapján alkalmazkodni kell. Ahogy az országban máshol is, amikor azt a helyzet megköveteli, átszerveznek, átcsoportosítanak, mindezt annak érdekében, hogy minél több súlyos, életveszélyes állapotba került koronavírus-fertőzöttnek adjanak esélyt az életre és gyógyulásra.

December első napjaiban jelent meg az az utasítás, amelynek alapján az ajkai Magyar Imre Kórházban a korábbi 86 Covid-ágyszámot 136-ra bővítették. A koronavírusos betegek maradéktalan ellátása érdekében összesen négy osztályon kellett felfüggeszteni az ellátást. A traumatológia és neurológia fekvőbeteg-osztály feladatait a Csolnoky Ferenc Veszprém Megyei Kórház, az ápolási és krónikus osztály feladatait a Tapolcai Kórház vette át. Rendkívüli helyzetben. Időszakosan.

– írják.

RIG LAJOS AZ ELLENZÉKI SAJTÓVAL KARÖLTVE JÁRVÁNY IDEJÉN KELTI A PÁNIKOT

Rig Lajos és az őt segítő ellenzéki sajtó, a Jobbikhoz kötődő Alfahírtől az N1TV-ig persze azonnal ugrott a témára. Rig Lajos nyilatkozataival megtámogatva naponta írták le, mondták el, hogy az ajkai kórházat „leamortizálják”, fokozatosan leépítik. Nem kevesebbel riogattak, mint hogy az aktív ellátás megszűnése emberek életét fogja követelni, mert Ajka helyett Veszprémbe kell őket szállítani. A kórháztémát a napokban olyannyira csúcsra járatták, hogy Ajkán és térségében már-már pánikhelyzet kezdett eluralkodni, akkor, amikor járvány idején a legnagyobb szükség lenne arra, hogy bízzunk az egészségügyi ellátó rendszerben, egymást segítve győzzük le a nehézségeket, a félelmet. Amikor ennek a pánikkeltésnek a motorja politikai haszonszerzés céljából ráadásul egy egészségügyi dolgozó, egy mentőápoló, az sokszorosan etikátlan.

Annak érdekében, hogy megnyugtassa a lakosságot és cáfolja az álhíreket – illetve tompítsa annak hatásait –, hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatón utasította vissza a híreszteléseket és reagált az aggodalmakra Töreki-Vörös Ibolya, a Veszprém Megyei Kórház főigazgatója, Nagy Zoltán, az ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatója és Navracsics Tibor, az Észak-Dunántúl gazdasági fejlődéséért felelős kormánybiztos.

AZ AJKAI MAGYAR IMRE KÓRHÁZBAN EURÓPAI SZÍNVONALÚ MODERN KÓRHÁZ ÉPÜL

Nagy Zoltán hosszasan sorolta, milyen fejlesztések történtek az elmúlt években és milyen eredményeket értek el, amelyek alapján nyilván annak a gondolata is abszurd, hogy ezt a kórházat bárki is be akarná zárni. Arra is kitért, nem véletlen, hogy a koronavírus-járvány idején az egész régiót ellátó Covid-kórházként működtek. Ez alatt olyan tapasztalatokra, képességekre és nem utolsósorban eszközparkra tettek szert, amely infektológiai területen országosan is kiemelkedővé teszi az intézményt. Nincs például Magyarországnak még egy olyan kórháza, amelyben minden egyes ágy légzést segítő eszközökkel lenne felszerelve. A járvány további hullámaiban ugyanakkor már más rendszerben történik a Covid-betegek ellátása, nem központosítva, hanem minden egyes kórház saját Covid-osztályain. A járvány néha csitul és kevesebb a beteg, akkor az egészségügybe is visszatér a normál élet, de rendkívüli helyzetben, ha a betegszám indokolja, kötelezettség a kapacitások időszakos átszervezése. Ha több Covid-beteg elhelyezésére kell felkészülni, Ajka az előzmények után nyilván fókuszba kerül.

HATÁRÉRTÉK ALÁ ESETT A COVID-ÁGYAK SZABAD KAPACITÁSA, EZÉRT VOLT SZÜKSÉG A RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSRE

Töreki-Vörös Ibolya, a megyei kórház főigazgatója kiemelte, minisztériumi utasítás, hogy ha egy kórházban a Covid-ágyszám-kapacitás a 20 százalékos határérték alá csökken, ágyszámot kell növelni, azaz át kell szervezni az ellátást. Ez indokolta, hogy Ajkán időszakosan szünetel négy osztályon az ellátás, de amint arra lehetőség lesz, az osztályok visszaállítására a javaslatot meg fogja tenni. Ajkán a Covid-osztály jelenleg 90 százalékos telítettséggel működik. Az intenzív osztályon 9 Covid- beteget ápolnak. A sajtótájékoztató előtt szkafanderbe öltözött mentők újabb beteggel érkeztek…

Az omikron variáns, amely világszerte lezárásokat eredményez, már hazánkban is itt van. Ugyanakkor reményre ad okot több egészségügyi szakember, virológus vélekedése, miszerint a rettegett, szuperfertőző omikron akár a járvány végét is elhozhatja. Ezt már mi tesszük hozzá. Egy biztos, a megyei főigazgató ígéretet tett az osztályok visszaállítására. Nagy Zoltán, az ajkai kórház igazgatója pedig kérdésre azt mondta, az osztályok működtetéséhez rendelkeznek a megfelelő egészségügyi személyzettel, ha a normál rend visszaáll, két nap alatt újra képesek lesznek fogadni a négy osztályon a betegeket.

NAVRACSICS TIBOR: „AZ AJKAI KÓRHÁZ JELENE STABIL, AZ INTÉZMÉNYRE A JÖVŐBEN IS AZ EGÉSZ RÉGIÓNAK SZÜKSÉGE VAN”

Navracsics Tibor kormánybiztos is megerősítette: az ajkai kórházra szükség van, sőt a jövő évtől – ha a járványhelyzet engedi – még nagyobb szükség lesz, mint eddig volt, hiszen az egész térség, kultúrrégió ellátásában fontos szerepe lesz az intézménynek.

Rendkívüli időket élünk. Ha megnézzük a napi új megbetegedések számát, akkor láthatjuk, hogy az egész ország a negyedik hullám kellős közepén van, emiatt pedig rendkívüli intézkedéseket is kellett hozni. De ezek rendkívüli intézkedések, amint van reményünk, hogy visszatérjünk a normál időkhöz, a normál állapotok állnak helyre az országban és Ajkán is – jegyezte meg.

Hangsúlyozta, hogy az ajkai kórház nemcsak az ajkaiaknak fontos, hanem fontos az egész Európa kulturális fővárosa régiónak is. Ha ugyanis, remélhetőleg rövid időn belül a járvány csitul és újra fellendül a turizmus, nagy számban érkeznek majd a vendégek itthonról és külföldről egyaránt – derül ki a cikkből.

Az egész Európa kulturális fővárosa programra való felkészülés és lebonyolítás során az egészségügyi háttér biztosításában is fontos szerepe lesz az intézménynek. De a létjogosultságát aláhúzza az is, hogy az észak-dunántúli gazdasági övezetben az ajkai egy jelentős gazdasági potenciállal bíró térség, amelynek az egészségügyi ellátása az egész régió szempontjából nagyon fontos.

Számomra mint a programért felelős kormánybiztosnak és mint az övezet gazdasági fejlődéséért felelős kormánybiztosnak személyesen is fontos az ajkai kórház jövője és stabil jelene. Éppen ezért szövetséget ajánlok Ajka városának és az ajkai polgármesternek

– fogalmazott Navracsics Tibor.

Emlékeztetett, hogy a programban jó együttműködés alakult ki köztük és a városvezetés között, amelynek nyomán intézményfelújításra és a csónakázótó rendbetételére már mintegy 750 millió forintot kapott város. Azt javasolja, hogy ezt az együttműködést, szövetséget az ajkai kórház ügyére is terjesszék ki.

Az ajkai kórház jelene stabil. Biztos vagyok benne, hogy a fejlesztéseknek köszönhetően a jövőben is ilyen vagy még fontosabb szerepet fog betölteni

– jelentette ki a kormánybiztos.

Borítókép: Nagy Zoltán, az ajkai Magyar Imre Kórház főigazgatója mond beszédet a kórház udvarán 2020. április 24-én. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)