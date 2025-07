Rapid Extra Tusnádról – Orbán Viktor nézőpontja: „Most majd eldől, milyen szülők voltunk” + videó

A helyszín is különleges és a beszéd is különleges volt- így kezdte a beszélgetést Néző László. Hozzátette, hogy a miniszterelnök beszédét minden alakalommal nagy várakozás előzi meg és különféle találgatások látnak napvilágot.

Boros Bánk Levente válaszában azzal indított, hogy a tusnádi beszédek fontos a keretezése, ugyanis Orbán Viktornak évente négy nagy beszéde van és ez is közéjük tartozik, ami időben és térben sokkal tágabb horizonttal bíró esemény, mint például a gazdasági évadnyitó, az évértékelő vagy a kötcsei beszéd, bár azok is nagyon fontosak, de ott főleg hazai kérdésekről esik szó. Boros Bánk Levente kifejtette azt is, hogy az ellenzéki elemzők hibáztak, mert ők arra számítottak, hogy most kizárólag aktuálpolitizálni fog Orbán Viktor. Hozzátette, tény, az elején volt néhány ilyen apró megjegyzés, de ez nem a beszéd része volt, a beszéd pont arról szólt, amiről kellett- tette hozzá. Egy átfogó helyzetértékelés, egy világkép és az ebből fakadó következtetések hangzottak el.

A politikai elemző megjegyezte, abból a szempontból a mostani beszéd más volt, mint az eddigiek, hogy most vészharangot kongatott a kormányfő. Valójában két világról beszélt, az egyik, amelyik veszélyezteti a mostani létünket, a fizikai, kulturális és társadalmi biztonságunkat, a miáltalunk megteremtett ismert és létező világ, amit magyar társadalomnak hívunk, tágabb értelemben Közép-Európa, ami az utolsó védőbástya.

Néző László rátért a nemzetstratégiára, a háborúra, az EU-ra és arra, hogyan lehet túlélni a veszélyek korában a mindennapokat. Megjegyezte, hogy bejelente a miniszterelnök: megalakította a Digitális Polgári Köröket, amelyekről további részletekkel később jelentkezünk. Szakértő vendégünk szerint ez majd segíti a választási felkészülést 2026-ra. A műsorban visszatértek a veszélyek korára több aspektusból is, és természetesen nem maradt ki a határon túli magyarok kérdése sem. Podcastműsorunkban elhangzott az is, hogy vélhetően a balliberások abba a mondatba biztosan bele fognak kötni, hogy Magyarország legyen nagy és gazdag, mert ennek a jelentését ők nem tudják lefordítani.