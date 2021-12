Újabb botrányos ügy robbant ki a baloldali vezetésű Pécsett

– Megdöbbentő, hogy bár egy hete kiderült, egy mulasztás miatt egymilliárd forintos kormányzati támogatást bukott el Pécs városa, a Péterffy Attila-féle vezetés a mai napig nem nevezte meg az ügy felelőseit – erről nyilatkozott lapunknak Csizmadia Péter, a Fidesz pécsi frakcióvezetője. A politikus kiemelte: nemcsak, hogy nem vállalják a felelősséget, hanem megpróbálják azt másra hárítani.

Amikor a közgyűlés ülésén ezzel kapcsolatban kérdést intézett a baloldali városvezetéshez, akkor úgy nyilatkoztak, hogy a Fidesz-frakció, illetve a pénzügyminiszter a hibás.

– Az eset több okból is botrányos, hiszen a támogatást igénylő nyomtatványt nem a Fidesz-frakciónak, nem a pénzügyminiszternek, hanem Pécs vezetésének kellett volna beadnia, amit nem sikerült megtenniük. Annak ellenére sem tettek eleget ennek a kötelezettségnek, hogy erre fel is hívták a város vezetésének figyelmét, ráadásul van az önkormányzatnál egy külsős alpolgármester, aki éppen a költségvetésért és a pénzügyekért felel – hangsúlyozta Csizmadia Péter. Hozzátette: a mulasztás azért is megdöbbentő, mert a legkisebb faluban is alig várják, hogy megnyíljon ez a lehetőség, tudják, mi a teendő, mert a támogatásra mindenhol nagy szükség van a működési költségek finanszírozásához.

– Erre csak Pécsett nem figyelnek oda, úgy tűnik, a Péterffy Attila-féle városvezetés már nem akar lehajolni egymilliárd forintért – fogalmazott a kormánypárti politikus.

Mint azt korábban megírtuk, az önkormányzatok évente két alkalommal fordulhatnak a Belügyminisztériumhoz rendkívüli működési támogatásért, a központi segítségért kérvényt kell beadni. Amint azt a Pécsiújság.hu megírta: a nyáron Pécs határidőn belül élt is a lehetőséggel, és támogatásban részesült, most azonban elmulasztotta a kérvény beadását.

Közben a Hír TV arról tudósított, hogy Pécs balliberális vezetése lemondta az új munkásszálló építését. Mint kiemelték: a kormány 370 millió forinttal támogatta a fejlesztést, az összeg évek óta ott is volt az önkormányzat számláján, és ha a baloldali vezetés hivatalba lépése után elkezdték volna a beruházást, akkor a szálló már elkészült volna. Így, hogy lemondták a fejlesztést, már ezután sem készül el.

Borítókép: Péterffy Attila pécsi polgármester (Fotó: MTI/Mónus Márton)