Már régen dobra verhette volna a baloldal az egészségügyet

Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje az utóbbi időben több nyilatkozatában is érintette az egészségügyi privatizáció lehetőségét, és dicsérte azt, ezek után úgy gondolom, ezt a kérdést komolyan kell venni

– erről beszélt a Magyar Nemzetnek az érdi választókerület Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője. Aradszki András ennek kapcsán emlékeztetett arra, hogy az egészségügy magánkézbe adásának kérdése nem először merült fel a baloldalon a rendszerváltás óta. – Közel két évtizede, 2003-ban Csőzik László, Érd mostani polgármestere volt a város egészségügyért is felelős alpolgármestere. Akkor az ő és Berzéki Ferenc MSZP-s önkormányzati képviselő közreműködésével készült egy előterjesztés, amelyben lefektették, hogy az önkormányzat támogatja az érdi szakorvosi rendelőintézet funkcionális privatizációját. Ez a javaslat akkor Döcsakovszky Béla MSZP-s polgármester ellenállásán bukott el. Az azonban nyilvánvalóvá vált, hogy Csőzik László egyetért az egészségügy magánosításával – hívta fel a figyelmet a kormánypárti politikus.

Intő példa

Aradszki András kiemelte, hogy a privatizáció központi szereplője a Men for Care Kft. volt, amely akkoriban Budaörsön és Százhalombattán átvette a szakrendelő üzemeltetését. – A cég Kovács Attila érdekeltségébe tartozott, aki 2007-ben, a második Gyurcsány-kormány idején éppen egészségügyi államtitkár lett. Az ő feladata az volt, hogy koordinálja és levezényelje az egészségügy magánkézbe adását, ami szerencsére nem vált valóra – mondta Aradszki András.

Fotó: Érdi Hírek

A politikus kifejtette, hogy a Men for Care Kft.-től a százhalombattai önkormányzat később visszavette a szakrendelő üzemeltetését, amit a város által létrehozott közalapítvány vett át.

– De amíg a cég üzemeltette a szakrendelőt, a város addig is közpénzből folyamatosan bérkiegészítéseket adott a piaci társaságnak, amely az állam által adott béremeléseket nem hajtotta végre. Ez méltánytalan volt az ott dolgozó orvosokkal szemben, mert ők a százhalombattaiak érdekében lelkiismeretesen végezték a munkájukat – mutatott rá Aradszki András.

Összefonódások Érden

A politikus aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy ha az egészségügy Márki-Zay Péter által felhozott magánkézbe adása megvalósulna, akkor megint a privatizációban részt vevő befektetők járnának jól, az ő vagyonuk gyarapodna, és ha hiány lenne, akkor megint az államnak kellene helytállni az adófizetők pénzéből, miközben az ellátás színvonala romolhatna.

Ne legyünk naivak, hiszen Érden most az egészségügyi privatizációt 2003-ban szorgalmazó Csőzik László a polgármester, a felesége, a most is a DK-frakcióban ülő Bősz Anett pedig a baloldali pártok jelöltjeként indul a 2022-es országgyűlési választáson. Ha a baloldal nyerne, akkor nem kérdés, hogy az egészségügy magánkézbe adását szorgalmaznák, és újra zsákutcába vezetnék az országot

– emelte ki.

A jobboldal fejlesztett

A Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselő beszélt arról is: 2003-ban Csőzikék meglepő érvet hoztak fel a szakrendelő privatizációja mellet. – A város nehéz gazdasági helyzete nem teszi lehetővé, hogy a közeljövőben több százmilliós vagy milliárdos beruházással biztosítsa azokat a működési feltételeket (épület-korszerűsítés, lift, új rendelők kialakítása, műszerek pótlása, felújítása, informatikai hálózat korszerűsítése), amelyeket a jogszabályok meghatároznak minimum feltételként a betegellátás érdekében – állt az előterjesztésben.

Aradszki András hangsúlyozta, hogy a Gyurcsány–Bajnai-kormányok idejében ez valóban így volt, de később, a Fidesz–KDNP-nek köszönhetően teljes mértékben megújulhatott Érden az egészségügyi ellátás.

Minden orvosi rendelőt felújítottak, és kívül-belül rendbe tették a Romics László Egészségügyi Intézményt is, amely egy vadonatúj szárnnyal is bővült. Aradszki András szerint ez a fejlődés és az egészségügyi ellátás kerülhetne veszélybe, ha a baloldal venné át tavasszal az ország irányítását.

Borítókép: Aradszki András (balra) és T. Mészáros András akkori Fidesz–KDNP-s polgármester (középen) átadja a felújított Romics László Egészségügyi Intézményt (Forrás: Érdi Lap)