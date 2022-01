Megelőző csapás lesz a gyermekvédelmi népszavazás

A napokban az Alkotmánybíróság döntésével minden akadály elhárult a gyermekvédelmi népszavazás elől. A referendumot a köztársasági elnök április 3-ra írta ki, az országgyűlési választással egy időre. Szikra Levente szerint „ezzel biztossá vált, hogy Magyarország lesz az első olyan állam Európában, ahol az emberek dönthetnek a genderideológia kérdéséről”. Tóth Erik elmondta, hogy „a gyermekvédelmi törvény és népszavazás nem diszkriminálja a különböző szexuális orientációval rendelkező embereket, csupán azt az alapvető kérdést kívánja megválaszolni, hogy kinek a joga dönteni egy kiskorú szexuális és világnézeti neveléséről”. „Azok a szervezetek, akik azért harcolnak, hogy a gyermeknevelés jogát kiszakítsák a szülők kezéből, gyakorlatilag kiüresítik ezt a fontos alkotmányos jogot” – fogalmazott Szikra Levente, majd hozzátette: „ezért nemcsak gyermekvédelmi népszavazásról beszélünk, hanem jogvédelmi népszavazásról is”.

Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjének elítélendő kijelentéseivel kapcsolatban Szikra Levente úgy nyilatkozott: „Márki-Zay Péter nyilvánvalóan alkalmatlan a kormányzásra, hiszen még a normális kommunikáció is megugorhatatlan feladatnak tűnik számára”. „Márki-Zay elszabadult hajóágyúként vetíti ki minden társadalmi csoportra a saját dühét, mely abból fakad, hogy az ellenzéki pártoknak még a legoptimistább becslések szerint is stagnál a támogatottsága, amióta ő lett a baloldal közös miniszterelnök-jelöltje” – vélekedett Tóth Erik. A központ vezető elemzője szerint, „amikor a választók az ellenzékre néznek, nem egy kormányzóképes alternatívát látnak, hanem azt tapasztalják, hogy itt van egy szedett-vedett banda, akinek a vezetője azzal van elfoglalva, hogy listázza a fideszes zsidókat és a fideszes melegeket”. „Ez ma az ellenzék politikai teljesítménye” – húzta alá.

Az Alapjogokért Központ Bolond Lyukból rovata arról számolt be, hogy egy amerikai tiszteletes transzvesztitának öltözve fejezte ki szolidaritását az LMBTQ-közösség felé az HBO egyik műsorában. Szikra Levente hangsúlyozta: „különbséget kell tennünk a homoszexuális emberek és az erőszakos LMBTQ-propaganda között. Nekünk az utóbbival van harcunk, ők ugyanis a hagyományos értékek lebontásáért és a társadalom szétzilálásáért tevékenykednek”. Tóth Erik felhívta a figyelmet, hogy „nem első alkalommal jelenik meg hasonló tartalom egy streaming szolgáltató műsorkínálatában. Ezért is olyan fontos a gyermekvédelmi törvény azon kitétele, amely a különböző médiaszolgáltatók esetében is korlátozza a szexuális tartalmak megjelenítését”.

A január 11-i adás ide kattintva hallgatható meg.