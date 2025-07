Kocsis Máté: A tiszások megfutamodnak a viták elől

„Milyen szép is az, amikor a Tisza Párt szolgasajtója, a Telex mosdatja a vita elől kibúvókat kereső tiszásokat” – írta Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a közösségi oldalán. A kormánypárti politikus felidézte: meghívták az idei Tusnádra egy vitapanelre, amelyre Tarr Zoltánt is, aki viszont nem vállalta, mert Magyar Péter nem engedte neki. Magyar még délben arról posztolt, hogy ez a rendezvény „mindig is üde kivétel volt a párbeszédet mellőző magyar politikai életben”, majd amikor Kocsis Máté szóvá tette, hogy miért nem megy vele vitázni a Tisza Párt elnökének a helyettese, a pártjuk sajtósa már azt írta: „nem vesznek részt a demokrácia-színházban”.

Tarr Zoltán, Magyar Péter embere (Fotó: Koszticsák Szilárd)

A Telex gyorsan a segítségükre sietett, és elmagyarázta félrevezetett olvasóinak, hogyan is kell helyesen érteni a dolgot. Kocsis Máté azt írta,

segítek: úgy, hogy a tiszások megfutamodnak a velünk való viták elől. Egyszer párbeszédet akarnak az »üde kivételek« helyszínén, majd ugyanott nem vállalnak vitát, mert az »demokrácia-színház«.

„Nevetségesek vagytok. 276 nap, és felkenődtök a falra!” – fogalmazott a frakcióvezető.