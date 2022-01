Óriási késésben vannak a fejlesztések a baloldali vezetésű Érden

– Csúsznak vagy el is maradnak az önkormányzati beruházásban, európai uniós pályázati pénzből megvalósítandó út- és csomópontépítések a városban, ez nagy gond, mert a program összértéke négymilliárd forint – jelentette ki lapunknak az érdi Fidesz-frakció vezetője. Simó Károly elmondta, hogy a város balliberális vezetése a határidő hosszabbítását kérte 2023-ra, ez azonban az uniós szabályok szerint nem lehetséges. Szavai szerint ugyanis ezt a programcsomagot 2022 végén le kell zárni, hiszen ez még az előző, 2014 és 2020 közötti ciklusra vonatkozik. – A beruházások csúszásával azt kockáztatják, hogy Érd el fogja veszíteni ezeket a pénzügyi forrásokat – tette hozzá a kormánypárti politikus.

Üresen áll a birkózócsarnok

Simó Károly felháborodását fejezte ki amiatt is, hogy három iskolaépítés is késik.

– A Batthyány-gimnáziumnak 2021. februárra kellett volna elkészülnie az érvényes szerződés szerint, és tavaly ősszel kezdődhetett volna is a tanítás. Ehhez képest még be sem fejezték az építést, és a 2022-es tanévre sem hirdettek felvételit. Tehát leghamarabb 2023-ban, kétéves késéssel indulhat majd az új intézményben a tanítás

– fogalmazott Simó Károly. Hozzátette: az iskola körüli utakra előbb azt mondták, hogy eltűnt a pénz, amióta a vezetést átvették, majd legutóbb – fideszes nyomásra – mégis megtalálták az erre szánt 180 millió forintot. Szavai szerint a bútorok egy részét szabálytalan közbeszerzés formájában beszerezték, de a többit két év alatt sem tudták megvásárolni. Simó Károly arra is felhívta a figyelmet, hogy másfél éve üresen áll a frissen elkészült birkózócsarnok, ami a Batthyány-gimnázium mellett épült fel, mert a városvezetés képtelen üzembe helyezni.

Beváltatlan ígéretek

Az érdi Fidesz-frakció vezetője rámutatott arra is, hogy a Parkvárosi Nevelési Centrum készen áll, de be van zárva.

– Az ok az, hogy hiába kérték a Fidesz képviselői 2020. január óta, csak 2021 őszén írták ki a közbeszerzést a bútorokra; az eljárás a mai napig nem zárult le. Tehát leghamarabb március-áprilisra lesznek bútorok, ami azt jelenti, hogy ebben a tanévben már nem lesz költözés. Pedig eredetileg azt ígérte a városvezetés, hogy a 2021-es tanévet már itt kezdik a Teleki Sámuel Iskola tanulói. Később azzal próbálták nyugtatni a kedélyeket, hogy az őszi szünetben, majd pedig, hogy karácsonykor lesz költözés. Semmi nem lett az ígéretekből – hangsúlyozta Simó Károly. Hozzáfűzte: az intézményhez tartozó uszodát feltöltötték vízzel, arról volt szó, hogy 2021 őszén lesz egy három hónapos próbaüzem. A kormánypárti politikus jelezte, hogy az üzembe helyezéshez szükséges pénzt meg is szavazta a közgyűlés, de mégsem történt semmi, mint ahogy üresen áll az új sportcsarnok is.

Politikai hátsó szándékok

Simó Károly tájékoztatása szerint rosszabbul áll a Kós Károly Iskola fejlesztése, ott vissza is vonták az eszközközbeszerzést, az építés itt is késik egy évet.

– Minden esetben érvényes az, hogy mondvacsinált okkal húzzák az időt. Ezeket a beruházásokat ugyanis az előző városvezetés kezdte el, és Aradszki András Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselő szerezte meg rá az államtól a pénzügyi forrásokat. A politikusnak csak köszönhetünk, hiszen kiváló lobbista, a térségbe 300 milliárd forint fejlesztési pénzt hozott. Ehhez képest a városvezetés csak húzza az időt, hogy ne kelljen semmit átadni a 2022-es országgyűlési választás előtt. Azért, mert Csőzik László polgármester felesége, Bősz Anett indul a baloldal jelöltjeként a körzetben, és ettől remélik, hogy előnyt szerez – húzta alá Simó Károly. A politikus azonban úgy gondolja, az emberek pontosan tudják, hogy a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője szerezte a pénzt a városnak a kormánytól, mint ahogy azt is, hogy a Csőzik-féle vezetés miatt állnak a fejlesztések Érden.

Borítókép: Gimnáziumi szárny épül a sportiskola mellé