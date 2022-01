Saját jövedelméből díjazza a szorgalmat és a tehetséget

– A Tehetség-díjat még 2020-ban azért alapítottam, mert úgy gondolom, a kitartás, a szorgalom, a tehetség, mind olyan tulajdonságok, amelyek nagyon fontos értékek ahhoz, hogy boldoguljunk az életben – indokolta az elismerés megalapítását a békéscsabai körzet Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselője. Herczeg Tamás az ötvenezer forintos pénzjutalommal járó díj kapcsán kifejtette:

szeretné az elismerését, a tiszteletét kifejezni azoknak a diákoknak, akik az eddigi életszakaszukban kiválóan teljesítettek, és azoknak a családoknak is, akik nevelik ezeket a gyerekeket, és segítenek a kiteljesedésükben.

Szavai szerint köszönetet kell mondania a tanároknak, nevelőknek is, mert fontos szerepük van abban, hogy a gyerekek tizennégy évesen készen állnak a következő évek kihívásaira. – Fontos kiemelni azt is, hogy Békés megye egy jó, élhető és szerethető hely, ahol vannak tehetséges, sokra hivatott gyerekek. Számos dolog kell ahhoz, hogy egy fiatal itt boldoguljon, ne vágyjon el a szülőföldjéről, s ha el is költözik a tanulmányai miatt, a későbbiekben visszajöjjön. Nagyon pici gesztusnak gondolom ezt a díjat – ami talán eggyel több szálat jelent majd a szülőföldhöz kötődésben – fogalmazott a kormánypárti politikus.

Herczeg Tamás azt tervezi, hogy amíg országgyűlési képviselőként dolgozik, addig évről évre megtiszteli a legjobban teljesítő diákokat ezzel a díjjal, és még egy kicsit ki is bővülhet a díjazottak köre. Ezt azzal indokolta, hogy sok a kiváló tanuló, de számos diák nem a tanulmányi eredményeivel tűnik ki a többiek közül, hanem sportteljesítményével, vagy művészeti területen ér el sikereket.

Ki kell még emelni, hogy ezt a díjat Herczeg Tamás szőlőfalujában is kiosztják. Pusztaföldvár ugyan nem tartozik a békéscsabai körzethez, de a politikus a szülőfaluja iránti tiszteletből a helyi tehetségeket is elismeri.

Erőt adnak a közösségek

Herczeg Tamás tavaly három további elismerést is kiosztott, többek között a hatvanezer forintos pénzjutalommal járó Közösség-díjat. – Nagyon sok közösséggel dolgoztam együtt az elmúlt évtizedekben, és magam is sok civil szervezetnek, formális vagy nem formális közösségnek voltam a tagja. Úgy gondolom, hogy ezek a közösségek, akár jogi személyiségűek, akár informális szerveződések, nagyon sokat tudnak hozzátenni egy-egy település életéhez. Éppen ezért arra gondoltam, hogy az adózott képviselői jövedelmemből mindegyik településen, amely a választókerülethez tartozik, egy-egy ilyen díj létrehozását kezdeményezem – mondta a fideszes politikus.

Ezt az elismerést azok a közösségek kaphatják meg, amelyekről a helyben lakók azt mondják: a legtöbbet tett a településért. Minden évben februárban lehet szavazni arra, ki kapja a díjat, amit márciusban adnak át.

A tehetség utat tör a mélyből is

Az ötvenezer forintos pénzjutalommal járó Esély-díjat szintén tavaly alapította Herczeg Tamás. – Vannak olyan társadalmi csoportok, amelyekről mindannyian tudjuk, hogy több akadály áll a boldogulásuk útjában, mint másoknak. Ilyenek lehetnek a valamiféle betegséggel, fogyatékossággal élők, a tartósan munkanélküliek, a megváltozott munkaképességűek, a roma közösséghez tartozók, a problémás családi háttér mellett felnövő gyermekek. Az ő kitartásuk, akaraterejük, szorgalmuk, a tehetségükkel való élni tudásuk példaképül szolgálhat mindannyiunk számára – mutatott rá a fideszes képviselő, aki szerint tiszteletet, elismerést érdemelnek azok, akiknek a nehéz körülményeik ellenére is van kitartásuk, akaraterejük, szorgalmuk és képesek élni a tehetségükkel, készségeikkel.

Köszönet jár az elvégzett munkáért

Herczeg Tamás fontosnak tartotta kiemelni, hogy január 22. háromszoros ünnepet jelent a békéscsabai Csabagyöngye Kulturális Központ életében. – Hét évvel ezelőtt, a magyar kultúra napján, egyben a Csabagyöngye Kulturális Központ „születésnapján” adtuk át az intézményhez kötődő civil szervezeteknek és segítőknek, magánszemélyeknek az első Közösségi Gála díjait.

A 2021-es, nyolcadik rendezvény a koronavírus-járvány miatt a hagyományos formájában elmaradt, de Szente Bélával, a központ igazgatójával közösen köszöntöttük a Csabagyöngyével kapcsolatban álló mintegy 130 közösséget.

Az eseményen személyesen adtam át az általam életre hívott Köszönet-díjat és az azzal járó negyvenezer forintos támogatást – mondta el a kormánypárti politikus. A Közösségi Gálán ötféle kategóriában díjazzák a csoportokat és magánszemélyeket, ez egészül ki a Herczeg Tamás által alapított Köszönet-díjjal.

Fontos megjegyezni, hogy bár a díjak csak egy-két éve léteznek, de már eddig is többtucatnyian kaptak különböző elismerést.

Borítókép: Herczeg Tamás (Fotó: Facebook/Herczeg Tamás)