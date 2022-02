Fekete-Győr András szerint fegyverekkel kell támogatni Ukrajnát

– A jelenlegi helyzetben egy felelős magyar kormánynak a háború megelőzésén kellene dolgoznia. Elrettentéspolitikára van szükség – írta Fekete-Győr András a Magyar Hangon megjelent publicisztikájában. A bukott pártelnök hozzátette, szerinte „fegyvereket és humanitárius segítséget kell felajánlani az ukrán kormány számára”.

Márki-Zay katonákat is küldene

A baloldali összefogás miniszterelnök-jelöltje is hasonlóan vélekedik a kérdésben: február 23-án a német Tagesspiegel című lapnak elmondta, támogatná a fegyverszállítást Ukrajnába. Márki-Zay úgy fogalmazott:

Néhány héttel ezelőtt még azt mondtam, mi is támogatjuk a békés, közös érdekeken alapuló gazdasági és kulturális együttműködést Oroszországgal. Nos, ez a jelenlegi válsággal megváltozott. Természetesen Magyarországnak mint NATO- és EU-tagnak csatlakoznia kell minden Oroszország elleni szankcióhoz. Ez elvi kérdés – még akkor is, ha ez gazdaságilag árt nekünk. A fegyverszállításokat is támogatnám, amennyiben a NATO és az EU emellett döntene. Mindig a közös döntéseket követnénk.

Mint arról lapunk beszámolt, Márki-Zay korábban többször is kinyilvánította, hogy katonákat küldene Ukrajnába. A Partizánnak adott február 13-i interjúban Gulyás Márton műsorvezető kérdésére, miszerint ha kirobban a konfliktus, miniszterelnökként biztosítana-e katonai segítséget, a baloldal jelöltje azt felelte:

„Hát hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is.”

Márki-Zay úgy fogalmazott: „Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen segítenénk. Nyilván, itt Magyarország, azért valljuk be… hogyha nem Putyin ügynökeként működne Magyarország, akkor természetes, hogy a NATO tagjaként, minden módon, amit a NATO eldönt, azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget megadhat Ukrajnának.” Hozzátette: „Nyilvánvalóan, azt, hogy milyen kötelezettséget vállal a NATO, amelynek Magyarország a tagja kell legyen, nyilván Magyarország hasonló misszióban már részt vett Afganisztántól a Közel-Keletig és Afrikáig és a többi. Sőt, Orbán maga ajánlott NATO-együttműködést különböző külföldi missziókban. Nem lehet kizárni, hogy lesz ilyen majd egyszer Ukrajna vonatkozásában is.”

A kormány szerint felelőtlenség

− Semmilyen pártpolitikai megfontolás, semmilyen kampányszempont nem lehet fontosabb a magyarok biztonságánál − mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában. Dömötör Csaba nagy felelőtlenségnek nevezte, hogy Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje egy német lapnak is megerősítette a ukrajnai fegyverszállítmányokra vonatkozó felvetését.

Mindenki belegondolhat abba, mi lenne, hogyha ez a társaság ülne kormányrúdnál ebben a helyzetben

− fogalmazott. Az államtitkár azt mondta, a helyzet rendkívül bonyolult, „de egy dolog egyértelmű, az, hogy mi a legfontosabb cél: Magyarország és a magyar emberek biztonsága”. Dömötör Csaba minden közéleti szereplőt arra kért, hogy ne tegyenek felelőtlen nyilatkozatokat. Ezzel összefüggésben közölte, az ellenzék beszállt egy rendkívül rosszindulatú álhírkampányba is, amelyben Magyarországot alaptalanul vádolták azzal, hogy az unióban egyedüliként nem támogat bizonyos pénzügyi szankciókat.

„Ez egy ordas hazugság, mert Magyarország soha egyetlen szankciós előterjesztéssel szemben sem szólalt fel, nem blokkolt és nem is blokkol semmit”

− jelentette ki . Mint részletezte, az erről szóló híreket európai kormányfők is alapjaiban cáfolták, Manfred Weber, az Európai Néppárt EP-frakciójának vezetője és a szlovák kormányfő is helyretette a fals információkat, a baloldal vezetői ugyanakkor nem vonták vissza állításaikat. Dömötör Csaba szerint az ellenzék ezzel valójában a kárpátaljai magyarokat sodorja veszélybe, őket teszi ki lehetséges atrocitásoknak.

„Akik egy ilyen kiélezett helyzetben az ország biztonsága ellen mennek és gyengítik az ország helytállási képességeit, azokra a mostaninál könnyebb és napfényesebb helyzetben sem lehet számítani”

− fogalmazott. Az államtitkár hangsúlyozta: Magyarország segítő kezet nyújt azoknak, akik a háború elől menekülnek, ugyanis „most valóban olyan családokról van szó, akik az életüket mentik”.

Borítókép: Fekete-Győr András (Fotó: Balogh Zoltán)