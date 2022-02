Az ellenzéki sajtó is bevette azt a kamut, hogy mivel Cseh Katalin jelentését elfogadta az Európai Parlament, így az önkormányzatok ezután közvetlenül is pályázhatnak uniós forrásokra. Karácsony Gergely is ezen örömködött.

Az igazság: egy saját kezdeményezésű EP-jelentés nem minősül uniós jognak, nincs kötőereje. Jogalkotási eljárást csak az Európai Bizottság kezdeményezhet.