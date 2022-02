Csak üres ígéret a fővárosi költségvetés?

– Hónapokkal ezelőtt zárult a főváros első közösségi költségvetése, az eredményhirdetéskor azt ígérték a győztes tervek megvalósítását még tavaly elkezdik, de mégsem lett belőlük semmi. Most is csak ott tartunk, hogy a főváros előterjesztést nyújtott be az olyan egyszerű projektek kapcsán, mint például a kerékpártámaszok létesítése.

A legtöbb beígért fejlesztés terén azonban nincs előrelépés: nem tudni, hogy hol tart például a „példamutató” közvécék létesítése – közölte közösségi oldalán a Fidesz-KDNP fővárosi frakciója. A kormánypárt szerint érthetetlen, hogy a főváros ennek ellenére meghirdette az újabb programot.

– Nem kellene előbb valami eredményt felmutatni? Ez ugyanis a képmutatás újabb jele! Megint csak a hangzatos ötletek, elképzelések, de a valódi munka hiányzik. Pedig az önkormányzati cégvezetők milliós prémiumot kaptak tavaly. Kérdeznénk Főpolgármester urat, hogy ha nem veszi komolyan a saját ötletét, és egyben a budapestiek javaslatait, akkor miért készített el és hirdet meg egy ilyen kezdeményezést? - tette fel a kérdést a budapesti Fidesz.

Mint ismert: a tavaly indított közösségi költségvetés érdektelenségbe torkollott, ennek ellenére a Főváros újra megpróbálkozik a lakosságot szavazásra bírni. A tavalyi győztes projektek közül első helyen végzett a hajléktalanok lakáshoz juttatása, erről 3902 szavazattal erről döntöttek a voksolók. Azaz a kétmillió főt számláló Budapesten, néhány ezer szavazattal győzni tudott a hajléktalan lobbi.

A kevés szavazat ellenére a főváros győztest hirdetett, abszolút tarolt az „Üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalansággal küzdőknek” című pályázat, melyet az Utcáról Lakásba Egyesület (ULE) adott be. A Józsefváros újság szerint az ULE ötven millió forintot kért arra, hogy üres lakásokat újítsanak fel és adjanak bérbe hajléktalan embereknek. Egyelőre nem tudni, hogy a pénz felhasználásra került-e, vagy hogy sikerült-e akár egyetlen hajléktalant is ezen a csatornán keresztül lakáshoz juttatniuk.

A Magyar Nemzet a fővároshoz fordult, hogy megtudjuk: történt-e előrelépés a győztes projektek kapcsán, hol alakítanak ki illemhelyeket vagy éppen a „megfizethető lakhatás fiataloknak” nyertes ötlet milyen formában valósul meg. A főváros eddig nem adott választ a kérdéseinkre.

Megjegyzendő: a közösségi költségvetés tisztaságát az is megkérdőjelezheti, hogy az abszolút győztes ötletet beadó civil szervezet az ULE több baloldali kerülettel és a fővárossal együtt dolgozik a fővárosi lakásügynökség megvalósításán azaz partnere a fővárosi baloldalnak.

A főváros korábban kiadott közleményéből kiderül: idén új kategóriákban lehet szavazni az egymilliárd forintos keretösszegű részvételi költségvetésen: a Zöld Budapest kategóriába több mint 350 ötletet adtak be, az Esélyteremtő Budapest kategóriába közel 100 ötlet érkezett, a Nyitott Budapest kategóriába pedig közel 150 javaslatot küldtek be a budapestiek. Ebből a hatszáz ötletből választja ki majd a fővárosi önkormányzat által erre a célra felállított magánszemélyekből és civil szervezetek delegáltjaiból álló tanács azokat a javaslatokat, amelyeket szavazásra bocsát majd a tavasz folyamán.

