Máris széteshet a formálódó nagy ellenzéki együttműködés

Hiába ültek össze már több alkalommal is az ellenzéki pártok képviselői, illetve közéleti személyek, hogy közösen segítsék elő a Tisza Párt győzelmét a 2026-os országgyűlési választáson, a résztvevők között számos kérdéseben nincs egyetértés, a Jobbik pedig máris kiugrott az együttműködésből.

A párt ugyanis – miként lapunknak fogalmaztak – határozott döntése, hogy önálló listával és 106 egyéni jelölttel induljon a választáson, meggyőződésük, hogy ez szolgálja a legjobban az Orbán-kormány leváltásának ügyét.

Ismert, a Népszava számolt be arról, hogy parlamenti és parlamenten kívüli ellenzéki pártok delegáltjai több alkalommal háttéregyeztetéseket tartottak, ahol egy új „ellenzéki kerekasztal” létrehozása is felmerült. Mint írták, az ott elhangzottakról Magyar Pétert is tájékoztatták, egy neve elhallgatását kérő résztvevő pedig azt is felvetette a lapnak, hogy

a most formálódó ellenzéki együttműködés győzelemre esélyes, pártlogó nélküli politikusokat indíthatna azokon a helyeken, ahol a Tiszának csak „gyengébb” jelölteket sikerül találnia.

Az egyeztetéseken jelen volt többek közt Szalma Botond a Mindenki Magyarország Néppárt (MMN) képviseletében, Bencze János és Kvárik Anita a Jobbiktól, a Magyar Péterhez köthető Raskó György, de a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is küldött delegáltat.

Lapunk úgy tudja, a Momentumot Stummer János képviselte, feltehetően ő volt az, aki a Népszavának nyilatkozva azt mondta, az egyéni körzetekben mindenkinek a legesélyesebb ellenzéki jelöltet kell támogatnia, az Orbán-rendszer megbuktatásához maximalizálni kell az ellenzéki szavazatokat, ehhez pedig a teljes ellenzékre szükség van.

Hasonlóan vélekedik a Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Néppárt is, mint fogalmaztak, azon dolgoznak, hogy minél több ellenzéki szereplőt meggyőzzenek, ne induljanak a választásokon, hanem a rendszerváltás ügyét és a kormányváltás esélyeit a legesélyesebb pártok és jelöltek támogatásával segítsék. – A mostani egyeztetések ennek a döntésnek a végrehajtását szolgálják – ismerték el.

Stummer János szerint az ellenzéki pártoknak hátra kell lépni a Tisza javára. (Fotó: Facebook/Stummer János)

Nos, egy kavics máris bekerült a fogaskerekek közé, a Jobbik ugyanis közölte, több találkozón nem vesznek részt. A párt lapunknak úgy fogalmazott, az első megbeszéléseken vidékfejlesztési, vízgazdálkodási és agráriumot érintő kérdésekről egyeztettek,

később azonban a megbeszélések elhagyták a szakpolitikai kereteket, és az egész átterelődött választástaktikai győzködésbe. A Jobbik emiatt úgy döntött, a továbbiakban nem kíván részt venni egy ilyen diskurzuson, mert határozott döntésünk, hogy önálló listával és 106 egyéni jelölttel induljanak a választáson.

Meggyőződésük, hogy ez az irány szolgálja a legjobban az Orbán-kormány leváltásának ügyét. – Célunk a választási részvételi hajlandóság hetven százalékról történő kimozdítása, ami további garanciát ad a kormányváltásra, és az egypárti túlhatalom megakadályozására, a tényleges parlamenti demokrácia megteremtésére – fogalmaztak, hozzátéve, a későbbiekben sem segítik egy-egy jelölt visszaléptetésével a Tiszát, illetve Magyar Pétert. – Határozott véleményünk, hogy nemcsak a kormányt, hanem egy rendszert kell leváltani, ami több párt parlamentbe jutásával – ezáltal a többpárti demokrácia létrehozásával – érhető el. Csak ez az irány képes valódi változást hozni a magyarság számára, ez képes megakadályozni a további egypárti kétharmadokat, amelyről a magyar embereknek rendkívül rossz tapasztalatuk van – írták.

Az összejövetelek egyik résztvevője lapunknak azt mondta,

egy esetleges kétpárti országgyűlést (a Mi Hazánkról nem esett szó) egyébként a résztvevők közül többen nem támogatnának, így a Momentum és a MMN terve idő előtt elbukhat.

Forrásunk szerint az áprilisban indult találkozók résztvevőinek körülbelül a fele ellenzi, hogy két párt töltse meg a parlamenti patkót.