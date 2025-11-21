Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

kerékpárAktív Magyarország Államtitkárságiskola

Akkora sikere volt a Bringázz suliba! programnak, hogy tavasszal országosan is elindítják

Jó eredményeket mutatott fel a kísérleti jellegű program.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 21. 10:32
Több mint 2300 gyermek vett részt a Bringázz a suliba! őszi tesztidőszakán – közölte az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság pénteken, amelynek kommünikéjéből kiderül: a résztvevő intézményekben „matricagyűjtéssel ösztönözték a gyerekeket az aktív iskolába járásra”, és 2300 gyermeket elérve gyűjtötték be az első tapasztalatokat. Kiderült például, hogy a tanórákon a kerékpározó gyerekeknek könnyebb volt monotonabb feladatokat végezniük.

Hungary, Sopron, street scene, cyclists, people,
Már a minden iskolára kiterjesztendő tavaszi programon dolgoznak (Fotó: GettyImages/Bognár Tibor)

Az államtitkárság felidézte, hogy Magyarországon 2007 óta zajlik a Bringázz a munkába! kampány, amelynek célja, hogy minél többen használják a kerékpárt a mindennapi közlekedésre, idén ősszel pedig elindult „a kifejezetten az oktatási intézményekbe érkezőket célzó kezdeményezés” a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív mobilitási főosztálya szervezésében.

A Bringázz a suliba! keretében a kerékpárral, netán rollerrel (hivatalos megfogalmazásban: saját erőből hajtott guruló eszközzel) iskolába érkező gyerekek matricákat gyűjtve versenghettek szeptember 15-e és október 22-e között. Az általános iskolás tanulók minden nap két matricát szerezhettek, az egyik a személyes füzetükbe került, a másik egy központi helyen kihelyezett plakátra, ahol az osztályonkénti versengés volt követhető.

A lengyelországi Gdanskból indult hasonló kezdeményezés (Rowerowy Maj) mintájára szervezett pilot programban hat település tizenegy iskolájában több mint 2300 gyereknek volt lehetősége matricát gyűjteni.

A nyereményeket az önkormányzatok ajánlották fel, voltak, akik kerékpáros kiegészítőket, mások sportszervásárlási utalványt kaptak, a legaktívabb osztályok nyereménye pedig egy külön biciklitúra is lehetett.

Az államtitkárság közleménye szerint akadt olyan intézmény, ahol a hat résztvevő osztályból 29 gyereknek teljesen betelt a füzete, vagyis ők minden körülmények között, a kampány valamennyi napján fenntartható módon érkeztek iskolába.

„Általános visszajelzés volt, hogy motiválta a gyerekeket a program, a legtöbb helyen napi szinten számolgatták, hogy éppen kinek az osztálya hol tart, de olyan település is akadt, ahol a polgármester is kerékpárra ült a kampány hatására” – írták.

A pedagógusi visszajelzések között elhangzott, hogy a reggeli biciklizés után a gyerekeknek könnyebb volt monotonabb feladatokat végezniük

 – tették hozzá.

A program céljai között szerepelt „a mindennapos kerékpározás fiatalok közötti népszerűsítése, a közösségépítés, de kiemelten az is, hogy csökkenjen a benzingőz az iskolák kapuinál, hiszen minél többen érkeznek aktív közlekedési módokkal, annál kisebb lesz az autóforgalom” – mutattak rá.

Az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság munkatársai már a minden iskolára kiterjesztett tavaszi programon dolgoznak, folytatva az egészséges életmódra és a fenntartható közlekedésre irányuló szemléletformáló programot – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


