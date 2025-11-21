Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Orbán ViktorUkrajnaUrsula von der Leyen

Rapid – Orbán Viktor nézőpontja: Álljuk a sarat, legény van a gáton + videó

Munkatársunktól
2025. 11. 21. 10:47

Az európaiak háborúba akarnak menni, de mi ebből ki fogunk maradni – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott reggeli interjújában. Elmondta azt is, hogy válaszlevelét már megírta, bár még nem küldte el Ursula von der Leyennek, amelyben elutasítja, hogy a magyarok zsebéből vegyenek ki pénzt, és azt Ukrajnának adják. Hozzátette, a nemleges válasz mellett megfogalmazta az okokat, és javaslatokat is tett, hogy miért nem járul hozzá Magyarország a 135 milliárd eurós „kalapozáshoz”, a hitelfelvételhez és a lefoglalt orosz vagyon Ukrajnába juttatásához. A kormányfő kiemelte, hogy a 28 pontos béketervvel egyre közelebb juthatunk a budapesti békecsúcshoz. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy teljesen lefagyott az uniós javaslattól, miszerint éppen a korrupció miatt kell felvenni az EU-ba a háborúban álló szomszédos országot, mert akkor megszűnik a korrupció, amit egy beteg és abszurd ötletnek tart. A hazai gazdasági akciótervvel kapcsolatban elmondta, a gazdaságot a családok, nem pedig egyének adják, mi migránsok nélkül is megoldjuk a munkát. A Tisza Párt jelöltjeiről is határozott véleményt fogalmazott meg a miniszterelnök. Az interjú részleteit és a kormányfő fontos gondolatait elemezte Rapid című podcast műsorunkban Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója, helyettes vezetője.

Néző László azzal indította a beszélgetést, hogy ha már ismert a 28 pontos béketerv, akkor az EU miért erőlteti, hogy az uniós országok pénzt küldjenek az ukránok háborújához. Boros Bánk Levente szerint az unióban úgy gondolják, hogy valakinek finanszírozni kell Ukrajnát, és ha valaki elolvassa Ursula von der Leyen levelét, az nagyon beszédes. Megjegyezte, a levélnek van egy kétoldalas bevezetője, majd egy hosszú kifejtése. 

Kiemelte, hogy az elnök érvelésében a 2026–2027-es évre vonatkozóan van olyan mondat, hogy másokkal közösen, akár az IMF segítségével együtt, de elsősorban az uniónak kell megtámogatnia a szomszédos országot, de kifejezetten nem a béke utáni Ukrajnáról beszél, hanem a háborúban álló Ukrajnáról. Hozzátette, ezen belül az ukrán hadsereg finanszírozásáról és az ország fenntartásáról fogalmazta meg gondolatait, és ezt akarja egy adott konstrukcióban összekalapozni. 

Boros Bánk Levente nem akart kiesni az elemzői szerepéből, bár van vaskos véleménye, de azt látja, hogy gyakorlatilag Ukrajnát már senki sem akarja finanszírozni, aki a saját pénzéből gazdálkodik. Kiemelte, a nemzeti kormányoknak már nincs pénze a megnövekedett energiaárak miatt sem, másrészt már van egy háborúellenes társadalmi ellenállás is. Emellett vannak olyan szereplők, akik a szó legszorosabb értelmében felelőtlenek, akiknek nincs kapcsolata a választókkal, az emberekkel, akiknek a pénzét el akarják költeni. Felvetette azt is, hogy jött Trump elnök, aki nem akarja az amerikaiak pénzét Ukrajnára költeni, az előző Biden-adminisztráció háborúpárti magatartását a brüsszeliták vették át. 

Főszerkesztőnk szerint nincs racionalitás azokban az uniós tagállamokban, amelyek háborúra készülnek, és már felkészítik saját országukat arra, hogy fiaik fognak meghalni a harcmezőn. Elemzőnk szerint az elmúlt tíz évben nem láttunk Brüsszel részéről racionális gondolatokat és intézkedéseket. Véleménye szerint az EU-s balliberális közeg, és a bizottság foggal-körömmel ragaszkodik ahhoz, hogy nekik kell felszabadítani Ukrajnát, és be kell venni az EU-ba, és ha már bevették, akkor meg kell menteni őket, ezért van, hogy egyes  tagországokban a sorkötelezettségről és a háborúban való részvételről beszélnek, ez nagyon szürreális, ugyanis közben tárgyalások folynak a tűzszünetről és a békéről. 

Cselekvési tervet is kért Ursula von der Leyen a tagállamoktól, amelyről idén decemberben akarnak dönteni, ez is áll a levélben, ennek okát is részletesen kifejtette Boros Bánk Levente. Véleménye szerint az elnököt az idő is szorítja  személyes elfogultsága mellett, ugyanis ha Ursula von der Leyen az ukrán korrupciós botránnyal kapcsolatban azt mondaná, hogy álljanak meg, és tárgyaljanak az oroszokkal a háborúról, az számára politikai öngyilkosság lenne. 

Áttértek a Tisza Párt jelöltjeire is, ahol balliberális pártokhoz kötődő embereket látunk, főszerkesztőnk és elemzőnk ezt is részletesen megvitatta a Rapidban, ahol elhangzott az is, hogy Magyar Péter támogatói mindenért várnak valamit cserébe. 

 

 

