Rapid – Orbán Viktor nézőpontja: Álljuk a sarat, legény van a gáton + videó

Néző László azzal indította a beszélgetést, hogy ha már ismert a 28 pontos béketerv, akkor az EU miért erőlteti, hogy az uniós országok pénzt küldjenek az ukránok háborújához. Boros Bánk Levente szerint az unióban úgy gondolják, hogy valakinek finanszírozni kell Ukrajnát, és ha valaki elolvassa Ursula von der Leyen levelét, az nagyon beszédes. Megjegyezte, a levélnek van egy kétoldalas bevezetője, majd egy hosszú kifejtése.

Kiemelte, hogy az elnök érvelésében a 2026–2027-es évre vonatkozóan van olyan mondat, hogy másokkal közösen, akár az IMF segítségével együtt, de elsősorban az uniónak kell megtámogatnia a szomszédos országot, de kifejezetten nem a béke utáni Ukrajnáról beszél, hanem a háborúban álló Ukrajnáról. Hozzátette, ezen belül az ukrán hadsereg finanszírozásáról és az ország fenntartásáról fogalmazta meg gondolatait, és ezt akarja egy adott konstrukcióban összekalapozni.

Boros Bánk Levente nem akart kiesni az elemzői szerepéből, bár van vaskos véleménye, de azt látja, hogy gyakorlatilag Ukrajnát már senki sem akarja finanszírozni, aki a saját pénzéből gazdálkodik. Kiemelte, a nemzeti kormányoknak már nincs pénze a megnövekedett energiaárak miatt sem, másrészt már van egy háborúellenes társadalmi ellenállás is. Emellett vannak olyan szereplők, akik a szó legszorosabb értelmében felelőtlenek, akiknek nincs kapcsolata a választókkal, az emberekkel, akiknek a pénzét el akarják költeni. Felvetette azt is, hogy jött Trump elnök, aki nem akarja az amerikaiak pénzét Ukrajnára költeni, az előző Biden-adminisztráció háborúpárti magatartását a brüsszeliták vették át.

Főszerkesztőnk szerint nincs racionalitás azokban az uniós tagállamokban, amelyek háborúra készülnek, és már felkészítik saját országukat arra, hogy fiaik fognak meghalni a harcmezőn. Elemzőnk szerint az elmúlt tíz évben nem láttunk Brüsszel részéről racionális gondolatokat és intézkedéseket. Véleménye szerint az EU-s balliberális közeg, és a bizottság foggal-körömmel ragaszkodik ahhoz, hogy nekik kell felszabadítani Ukrajnát, és be kell venni az EU-ba, és ha már bevették, akkor meg kell menteni őket, ezért van, hogy egyes tagországokban a sorkötelezettségről és a háborúban való részvételről beszélnek, ez nagyon szürreális, ugyanis közben tárgyalások folynak a tűzszünetről és a békéről.

Cselekvési tervet is kért Ursula von der Leyen a tagállamoktól, amelyről idén decemberben akarnak dönteni, ez is áll a levélben, ennek okát is részletesen kifejtette Boros Bánk Levente. Véleménye szerint az elnököt az idő is szorítja személyes elfogultsága mellett, ugyanis ha Ursula von der Leyen az ukrán korrupciós botránnyal kapcsolatban azt mondaná, hogy álljanak meg, és tárgyaljanak az oroszokkal a háborúról, az számára politikai öngyilkosság lenne.

Áttértek a Tisza Párt jelöltjeire is, ahol balliberális pártokhoz kötődő embereket látunk, főszerkesztőnk és elemzőnk ezt is részletesen megvitatta a Rapidban, ahol elhangzott az is, hogy Magyar Péter támogatói mindenért várnak valamit cserébe.