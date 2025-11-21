Brüsszel miatt lemarad az Európai Unió

Míg Brüsszel az ideológiai és politikai alapokra helyezett politikájával folyamatosan elszigeteli az Európai Uniót, addig a világ más részei a józan észre alapuló, a háborúkra békés megoldásokat kereső politikai stratégiákkal folyamatosan lépnek el mellettük. Erről írt a közösségi oldalán Szijjártó Péter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint ebben a helyzetben a mi feladatunk az, hogy a lehúzó európai környezet dacára javítsuk Magyarország versenyképességét, és erre keressünk partnereket.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kormánypártok országjárása keretében rendezett pódiumbeszélgetést megelőző sajtótájékoztatóján Székesfehérváron, a MET Arénában 2025. november 19-én. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az indiai- és a csendes-óceáni térség a világ egyik legdinamikusabban fejlődő régiója, ahol nagyra becsülik az őszinte, józan észre alapuló, kölcsönös tiszteletet mutató magyar hozzáállást. Ezt bizonyítják a folyamatos kereskedelmi rekordok és a magyarországi ösztöndíjra jelentkező fiatalok egyre nagyobb száma

– jelentette ki Szijjártó Péter.

Pakisztánból csak az idén 17 ezren jelentkeztek magyarországi ösztöndíjra, közben a Mol egyik legjelentősebb külföldi, több száz milliós befektetésével az ország második legnagyobb kőolaj kitermelője lett. Ma aláírtuk az ösztöndíj-megállapodás meghosszabbítását, és megállapodtunk az illegális migráció elleni közös küzdelem erősítéséről, a terrorizmussal és a szélsőséges ideológiákkal szembeni fellépés összehangolásáról – tette hozzá.

A tárcavezető úgy fogalmazott:

Indonézia az új, felemelkedő világ legjelentősebb képviselője, mellyel kereskedelmi forgalmunkat másfélszeresére növeltük, és kétezer indonéz fiatal adott be pályázatot magyarországi ösztöndíjprogramra. Indonézia támogatott minket abban, hogy csatlakozhassunk a Délkelet-ázsiai Barátsági és Együttműködési Szerződés munkájához, ők pedig beadták tagfelvételi kérelmüket az OECD-hez, aminek Magyarország elkötelezett támogatója.

A Maldív-szigetekkel korábban aláírt gazdasági megállapodás nyomán most létrejön a két ország között a gazdasági vegyes bizottság, melynek segítségével kölcsönösen fellendülnek az egymás országaiba irányuló beruházások.

Az indiai- és csendes-óceáni országokkal való együttműködésnek különös jelentősége van.

Most, amikor a nemzetközi liberális mainstream mindent le akar uralni, terjeszti a háborús és migrációs politikáját, aközben az indiai- és csendes-óceáni partnereinkkel határozottan kiállunk a béke mellett, ragaszkodunk a szuverenitásunkhoz, nem engedünk a külső nyomásgyakorlásnak és nem vagyunk hajlandók feladni a nemzeti érdekeinket

– szögezte le Szijjártó Péter.