Szörnyű tragédia érte a legendás debreceni kézilabdaedzőt, a DVSC gyászol

Váratlan halálhír rázta meg a debreceni sportéletet. Ötvenkét éves korában, tragikus balesetben elhunyt ifjabb Komáromi Ákos, aki a DVSC női kézilabdacsapatát korábban négy nemzetközi kupadöntőbe vezető legendás edző, Komáromi Ákos fia, egyben a csapatot szállító cég első embere volt. Debrecen gyászol, a tavaly nyolcvan éves mesteredző második fiát vesztette el.

Elhunyt ifjabb Komáromi Ákos, a DVSC női kézilabdacsapata gyászol
Hivatalos honlapján búcsúzik a DVSC női kézilabdacsapata az ötvenkét éves korában elhunyt ifjabb Komáromi Ákostól, a klub csapatait szállító cég vezetőjétől. Mint a Haon.hu írja, tragikus balesetben vesztette életét a Debrecen legendás edzőjének a fia.

A DVSC legendás edzője, Komáromi Ákos fia elhunyt
A DVSC legendás edzője, Komáromi Ákos fia elhunyt. Fotó: Facebook/DVSC Kézilabda / Facebook/DVSC Kézilabda

Ifjabb Komáromi Ákos édesapja a DVSC-t négy nemzetközi kupadöntőben is vezető, tavaly nyolcvan esztendős Komáromi Ákos. A mesteredző ötször nyerte meg a Magyar Kupát a csapattal, 1987-ben duplázott, a bajnokságot is behúzta. Később, 1991-ben a férfiak között is bajnok lett az Elektromos élén.

A nagy tiszteletnek örvendő kézilabdaedző második fiát veszítette el. Ifjabb Komáromi Ákos testvére, Gábor, a DVSC egykori vezérszurkolója 35 éves korában, 2015-ben távozott az élők sorából, amikor Mikepércsen gázolta el egy autó munka közben.

A Debrecen megható sorokkal gyászolja ifjabb Komáromi Ákost

A DVSC a következő sorokkal búcsúzik ifjabb Komáromi Ákostól:

„Szerettem a hosszabb utakon előre ülni, az „idegenvezető” helyére. Ilyenkor rendre kibeszéltük az élet nagy dolgait. Amit mondtál, arra oda kellett figyelni és nem azért mert harsány voltál. Sőt… Halkan, megfontoltan beszéltél, úgy, ahogy a bölcs emberek szoktak. Az természetes volt, hogy ha autókról van szó, akkor az a te tereped – Kitti Gyöngyösnél kérdezte meg, hogy milyen kocsit érdemes venni, a debreceni bevezetőn még beszéltél -, de bármilyen témában adni kellett a véleményedre. Sport, történelem, földrajz, irodalom. Mindenhez hozzá tudtál szólni és bármilyen témában meghallgattad a beszélgetőpartnered véleményét. „Mindenből lehet tanulni valamit” – mondtad egyszer és ezt komolyan is gondoltad. Imádtad a természetet, lételemed volt a kirándulás. Tudtad, hogy az életet meg kell élni, minden csodát meg kell nézni, azt nem veheti el tőled senki. Amikor megtudtam, mi történt, pörgettem a képeidet és közben szinte hallottam, hogy mesélsz Malagáról, Monacóról… Elképesztő űrt hagytál magad mögött Ákos! A családodban, a kollégáid között és nálunk, a Lokinál. Hajni és a gyerekek tovább viszik majd a szellemiségedet, Árpi, Lali és a többiek elvisznek majd minket a meccsekre… Mégsem lesz semmi ugyanolyan, mint előtte! Hiányozni fogsz Ákos!”

