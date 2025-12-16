Nyugtatótól vált agresszívvá, rátámadt a szociális gondozóra a férfi

A Kaposvári Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt emelt vádat azzal a kaposvári férfival szemben, aki azért állt bosszút a szociális gondozón, mert az állapota miatt nem engedték be a hajléktalanszállóra.

A fotót a biztonsági kamera rendszer rögzítette a szociális gondozóval felindultan vitázó vádlottról a tettleges fellépése előtt (Forrás: Kaposvári Járási Ügyészség)

A vádirat lényege szerint a rendezetlen életvitelű férfi 2024 decemberében nagy mennyiségű nyugtatót vett be, amitől erősen bódulttá vált. A vádlott ilyen állapotban akarta igénybe venni a hajléktalan gondozási központ szolgáltatását, azonban

a portán szolgálatot teljesítő szociális gondozó tájékoztatta, hogy a házirend szerint az intézménybe alkoholtól, pszichoaktív anyagtól befolyásolt állapotban tilos belépni.

A vádlott ettől rendkívül indulatos lett és nem akarta elhagyni az intézményt, majd – miután kivezették az utcára – a szociális gondozóra támadt, akit megrúgott és nagy erővel ököllel arcon is ütött. A férfi ezután sem csillapodott le, és az épület udvarán elhelyezett székeket földhöz vágta, illetőleg a hajléktalanszálló bejárati ajtajába többször belerúgott, olvasható az ügyészség lapunkhoz eljuttatott közleményében.

A vádlott vandalizmusának végül a helyszínre érkező kaposvári rendőrök vetettek véget.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíráságra benyújtott vádiratában a férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

