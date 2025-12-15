Kisbuszt és tankolókártyát lopott, ráadásul drogozott is – most a vádlottak padján ül a visszaeső

A Ceglédi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a férfival szemben, aki kisbuszt lopott, majd az abban található üzemanyagkártyával több száz liter benzint tankolt, és azt értékesítette; a férfi megpróbált elmenekülni a rendőrök elől – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség hétfőn.

Több száz liter üzemanyagot tankolt, majd azt is eladta Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A közlemény szerint a szegedi férfi tudomással bírt arról, hogy sofőr édesapja a munkáltatója kisbuszát mindig egy bevásárlóközpont előtt hagyja, és a kulcsot a bal hátsó keréknél kialakított mélyedésben helyezi el.

A vádlott egy áprilisi napon, az éjjeli órákban a közel 13 millió forint értékű kisbuszt azzal a céllal vitte el, hogy azt pénzzé tegye.

Megtalálta a gépjárműben a sértett cég nevére kiállított tankolókártyát is, így merült fel benne, hogy azzal még gázolajat is tud szerezni, amit szintén értékesíthet.

Rövid idő leforgása alatt különböző benzinkutakon több száz liter gázolajat vásárolt a tankolókártyával, majd a kannákba és a hordókba töltött üzemanyagot egy ismerősének értékesítette.

A vádlott még több gázolajat akart szerezni, azonban félt attól, hogy az ellopott kisbuszt már keresi a rendőség, ezért az üzemanyagért cserébe kapott használt gépkocsira felszerelte a kisbusz rendszámtábláit.

Nagykőrösön több mint 400 liter gázolajat tankolt kannákba, a kutas azonban nem fogadta el a napi limit átlépése miatt a tankolókártyát, így a férfi a gázolaj egy részével elhajtott. Ezután egy kecskeméti benzinkútról további közel 225 liter benzint tulajdonított el.

A férfi az őt igazoltatni próbáló rendőrök elől elhajtott és a lopott kisbusszal több városon át menekülve két rendőrautónak is nekihajtott. Ebben az ügyben a nyomozó ügyészség külön büntetőeljárást folytat – közölték, hozzátéve, hogy

a férfi szervezetében többféle kábítószer volt.

A Ceglédi Járási Ügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfit lopás és csalás bűntette mellett egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével és kábítószer-birtoklás vétségével vádolja.

Az ügyészség vele szemben végrehajtandó szabadságvesztést, közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a sértettek kárának megtérítését indítványozza.