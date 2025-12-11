Hajszálon múlt a tragédia: öt autót tarolt le az ámokfutó Kaposvár belvárosában

Öt autót tarolt le a kábítószer hatása alatt száguldózó sofőr Kaposvár belvárosában – közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség.
A vádirat szerint a negyvenes éveiben járó férfinak soha nem volt jogosítványa, mégis autóba ült 2024 júniusában, méghozzá eltiltás hatálya alatt.
Mint írták, a férfi
Dombóvárról indult Kaposvárra, miközben kábítószert, új pszichoaktív anyagot és nyugtatót is fogyasztott, így bódult állapotban vezetett végig.
A delíriumban autózó vádlott a délutáni órákban Kaposvár központjában felelőtlen előzésbe kezdett. Nem győződött meg a manőver biztonságáról, és
az előzött jármű és a szemből érkező autó között úgy próbált áthajtani, hogy két keréken, erősen balra dőlve ment el mellettük.
Ekkor sérült meg a szemből közlekedő sofőr is, mivel autójának letört visszapillantó tükre a lehúzott ablakon keresztül a fejének csapódott.
Az ámokfutó a baleset után sem állt meg: továbbhajtott, miközben
több, zebrán átkelni készülő gyalogost is veszélybe sodort,
végül egy zsákutcába hajtott, ahol a járőröknek sikerült megállítani.
Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a más ügyben kiszabott szabadságvesztését töltő férfival szemben fegyházbüntetést, közügyektől etiltást és végleges hatályú járművezetéstől eltiltást indítványozott.
