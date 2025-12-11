Hajszálon múlt a tragédia: öt autót tarolt le az ámokfutó Kaposvár belvárosában

Öt autót tarolt le a kábítószer hatása alatt száguldózó sofőr Kaposvár belvárosában – közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség.

Egy zsákutcában érték utol az ámokfutót Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A vádirat szerint a negyvenes éveiben járó férfinak soha nem volt jogosítványa, mégis autóba ült 2024 júniusában, méghozzá eltiltás hatálya alatt.

Mint írták, a férfi

Dombóvárról indult Kaposvárra, miközben kábítószert, új pszichoaktív anyagot és nyugtatót is fogyasztott, így bódult állapotban vezetett végig.

A delíriumban autózó vádlott a délutáni órákban Kaposvár központjában felelőtlen előzésbe kezdett. Nem győződött meg a manőver biztonságáról, és

az előzött jármű és a szemből érkező autó között úgy próbált áthajtani, hogy két keréken, erősen balra dőlve ment el mellettük.

Ekkor sérült meg a szemből közlekedő sofőr is, mivel autójának letört visszapillantó tükre a lehúzott ablakon keresztül a fejének csapódott.

Az ámokfutó a baleset után sem állt meg: továbbhajtott, miközben

több, zebrán átkelni készülő gyalogost is veszélybe sodort,

végül egy zsákutcába hajtott, ahol a járőröknek sikerült megállítani.

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a más ügyben kiszabott szabadságvesztését töltő férfival szemben fegyházbüntetést, közügyektől etiltást és végleges hatályú járművezetéstől eltiltást indítványozott.