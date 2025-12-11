Kaposvárrendőrségkábítószerautóéletveszélyesámokfutó

Hajszálon múlt a tragédia: öt autót tarolt le az ámokfutó Kaposvár belvárosában

Óriási szerencse, hogy nem történt tragédia Kaposvár belvárosában, ahol egy bódult sofőr valóságos ámokfutásba kezdett. A férfi öt autót rongált meg, gyalogosokat veszélyeztetett, majd segítségnyújtás nélkül ehajtott. A Kaposvári Járási Ügyészség vádat emelt a többszörös visszaeső, negyvenes éveiben járó vádlott ellen.

Magyar Nemzet
Forrás: Sajtóközlemény/Somogy Vármegyei Főügyészség2025. 12. 11. 7:25
Forrás: Somogy Vármegyei Főügyészség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Öt autót tarolt le a kábítószer hatása alatt száguldózó sofőr Kaposvár belvárosában – közölte a Somogy Vármegyei Főügyészség

Budapest, Hungary - 08.27.2024 - Hungarian police car side
Egy zsákutcában érték utol az ámokfutót Fotó: Illusztráció / Shutterstock

A vádirat szerint a negyvenes éveiben járó férfinak soha nem volt jogosítványa, mégis autóba ült 2024 júniusában, méghozzá eltiltás hatálya alatt. 

Mint írták, a férfi

Dombóvárról indult Kaposvárra, miközben kábítószert, új pszichoaktív anyagot és nyugtatót is fogyasztott, így bódult állapotban vezetett végig.

A delíriumban autózó vádlott a délutáni órákban Kaposvár központjában felelőtlen előzésbe kezdett. Nem győződött meg a manőver biztonságáról, és 

az előzött jármű és a szemből érkező autó között úgy próbált áthajtani, hogy két keréken, erősen balra dőlve ment el mellettük. 

Ekkor sérült meg a szemből közlekedő sofőr is, mivel autójának letört visszapillantó tükre a lehúzott ablakon keresztül a fejének csapódott.

Az ámokfutó a baleset után sem állt meg: továbbhajtott, miközben 

több, zebrán átkelni készülő gyalogost is veszélybe sodort, 

végül egy zsákutcába hajtott, ahol a járőröknek sikerült megállítani. 

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a más ügyben kiszabott szabadságvesztését töltő férfival szemben fegyházbüntetést, közügyektől etiltást és végleges hatályú járművezetéstől eltiltást indítványozott. 

Borítókép: A rendőrség által közzétett, kinagyított közterületi kamerafelvételen jól látszik az életveszélyes manőver (Fotó: Somogy Vármegyei Főügyészség)


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekOrbán Viktor

Ki tekeri le a háború lángját?

Faggyas Sándor avatarja

A világ még soha nem költött annyit fegyverekre, mint tavaly.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu