Részeg volt, unalmában tárcsázgatta a segélyhívót

Gyorsított eljárásban a bíróság előtt kell felelnie annak a férfinak, aki ötször tett hamis bejelentést a 112-es segélyhívón – közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a Police.hu oldalon.
A közlemény szerint december 3-án este a 112-es sürgősségi hívószámra érkezett bejelentés arról, hogy egy oroszlányi hajléktalanszállón öt-hat ember baltával verekszik.
Az intézkedő járőr megjelent a címen, ahol senkit nem talált és azt sem tapasztalta, amiről a bejelentés szólt.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletese a bejelentőt visszahívta, aki József néven mutatkozott be, és elmondta, hogy már nincs a helyszínen, de megmondta, hol tartózkodik, ez azonban nem bizonyult igaznak.
A rendőrök a térképes adatok alapján beazonosították a hívás helyszínét, ahol igazoltattak egy 31 éves férfit, akinél megtalálták a telefont, amelyről a valótlan bejelentés érkezett.
A férfi a járőröknek a helyszínen úgy nyilatkozott, hogy berúgott, unatkozott és ezért hívta a 112-őt.
Az Oroszlányi Rendőrkapitányság a férfit szabálysértési őrizetbe vette; részletes vallomást nem tett, de a szabálysértést elismerte.
A rendőrök megállapították, hogy a férfi az idén további négy esetben tett valótlan bejelentést a 112-es segélyhívó központba
– áll a közleményben.
