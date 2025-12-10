Rendkívüli

Elhunyt Balázs Péter

unalomOroszlányi Rendőrkapitányság112

Részeg volt, unalmában tárcsázgatta a segélyhívót

Részeg volt és unatkozott, ezért kitalált egy történetet, amiről bejelentést tett a 112-es segélyhívón. Elfogása után kiderült, idén az már az ötödik eset volt, amikor hamis bejelentést tett.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 10. 11:34
Gyorsított eljárásban a bíróság előtt kell felelnie annak a férfinak, aki ötször tett hamis bejelentést a 112-es segélyhívón – közölte a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a Police.hu oldalon.

Dialing 112 emergency services, calling on a mobile cell phone
Unatkozott, ezért tárcsázta a 112-t (Forrás: Shutterstock)

A közlemény szerint december 3-án este a 112-es sürgősségi hívószámra érkezett bejelentés arról, hogy egy oroszlányi hajléktalanszállón öt-hat ember baltával verekszik. 

Az intézkedő járőr megjelent a címen, ahol senkit nem talált és azt sem tapasztalta, amiről a bejelentés szólt.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletese a bejelentőt visszahívta, aki József néven mutatkozott be, és elmondta, hogy már nincs a helyszínen, de megmondta, hol tartózkodik, ez azonban nem bizonyult igaznak.

A rendőrök a térképes adatok alapján beazonosították a hívás helyszínét, ahol igazoltattak egy 31 éves férfit, akinél megtalálták a telefont, amelyről a valótlan bejelentés érkezett.

A férfi a járőröknek a helyszínen úgy nyilatkozott, hogy berúgott, unatkozott és ezért hívta a 112-őt.

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság a férfit szabálysértési őrizetbe vette; részletes vallomást nem tett, de a szabálysértést elismerte.

A rendőrök megállapították, hogy a férfi az idén további négy esetben tett valótlan bejelentést a 112-es segélyhívó központba

 – áll a közleményben.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

