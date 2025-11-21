Csornától Vésztőig: új tanuszodák épülnek szerte az országban

Döntött a kormány: újabb tizennégy vidéki településen épül tanuszoda.

A pilisvörösvári tanuszodát október 9-én avatták fel. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Az új tanuszodák

Csornán,

Kisbéren,

Komádiban,

Nagykállóban,

Püspökladányban,

Siófokon,

Sülysápon,

Szigetszentmiklóson,

Tiszavasváriban,

Vajszlón,

Vasváron,

Vecsésen,

Vésztőn

és Tapolcán

létesülnek, modern és könnyen elérhető sportolási infrastruktúrát biztosítva a térség lakóinak.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Program keretében

2014 óta országszerte már 39 tanuszodát adtak át

– tudatta a sportállamtitkárság.

Az új beruházások célja, hogy minél több ember számára váljon mindennapossá a rendszeres úszás és a rekreáció, összhangban a kormány Sportoló nemzet programjának célkitűzéseivel.

A meglévő, állami fenntartású tanuszodák 2026. január 1-jétől hosszabb nyitvatartással, reggel 6 és este 20 óra között várják a sportolni vágyókat.

Az új tanuszodák megépítésével és a hosszabb nyitvatartás biztosításával a kormány célja, hogy honfitársainknak minél több lehetőségük legyen sportolni

– mondta Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára.

Hozzátette: érdemes csatlakozni a több mint hatvanezer tagot számláló Sportoló Nemzet Klubhoz, amely kedvezményes belépést biztosít a tanuszodákba és más sportlétesítményekbe, valamint sporteszközöket is akciós áron kínál.

Borítókép: Az Oxigén úszósuli növendékei a pilisvörösvári tanuszoda átadó ünnepségén 2025. október 9-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)