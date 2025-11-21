Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Csornától Vésztőig: új tanuszodák épülnek szerte az országban

A kormány újabb 14 tanuszoda építéséről döntött, ezzel tovább bővítve a helyi közösségek sportolási lehetőségeit.

Forrás: MTI2025. 11. 21. 10:23
Döntött a kormány: újabb tizennégy vidéki településen épül tanuszoda

Pilisvörösvár, 2025. október 9. A pilisvörösvári tanuszoda az avatása napján, 2025. október 9-én. Az Úszó Nemzet Program keretében átadott 39. tanuszoda 1312 négyzetméter alapterületű, a medencék feszített vízfelülettel rendelkeznek. MTI/Kocsis Zoltán
A pilisvörösvári tanuszodát október 9-én avatták fel. Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

 Az új tanuszodák 

  • Csornán, 
  • Kisbéren,
  •  Komádiban, 
  • Nagykállóban, 
  • Püspökladányban, 
  • Siófokon, 
  • Sülysápon, 
  • Szigetszentmiklóson, 
  • Tiszavasváriban,
  • Vajszlón, 
  • Vasváron, 
  • Vecsésen, 
  • Vésztőn 
  • és Tapolcán 

létesülnek, modern és könnyen elérhető sportolási infrastruktúrát biztosítva a térség lakóinak. 

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Program keretében 

2014 óta országszerte már 39 tanuszodát adtak át

– tudatta a sportállamtitkárság.

Az új beruházások célja, hogy minél több ember számára váljon mindennapossá a rendszeres úszás és a rekreáció, összhangban a kormány Sportoló nemzet programjának célkitűzéseivel.

A meglévő, állami fenntartású tanuszodák 2026. január 1-jétől hosszabb nyitvatartással, reggel 6 és este 20 óra között várják a sportolni vágyókat.

Az új tanuszodák megépítésével és a hosszabb nyitvatartás biztosításával a kormány célja, hogy honfitársainknak minél több lehetőségük legyen sportolni

– mondta Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára. 

Hozzátette: érdemes csatlakozni a több mint hatvanezer tagot számláló Sportoló Nemzet Klubhoz, amely kedvezményes belépést biztosít a tanuszodákba és más sportlétesítményekbe, valamint sporteszközöket is akciós áron kínál.

 

Borítókép: Az Oxigén úszósuli növendékei a pilisvörösvári tanuszoda átadó ünnepségén 2025. október 9-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)


