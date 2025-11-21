Csornától Vésztőig: új tanuszodák épülnek szerte az országban

Döntött a kormány: újabb tizennégy vidéki településen épül tanuszoda.
Az új tanuszodák
- Csornán,
- Kisbéren,
- Komádiban,
- Nagykállóban,
- Püspökladányban,
- Siófokon,
- Sülysápon,
- Szigetszentmiklóson,
- Tiszavasváriban,
- Vajszlón,
- Vasváron,
- Vecsésen,
- Vésztőn
- és Tapolcán
létesülnek, modern és könnyen elérhető sportolási infrastruktúrát biztosítva a térség lakóinak.
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Program keretében
2014 óta országszerte már 39 tanuszodát adtak át
– tudatta a sportállamtitkárság.
Az új beruházások célja, hogy minél több ember számára váljon mindennapossá a rendszeres úszás és a rekreáció, összhangban a kormány Sportoló nemzet programjának célkitűzéseivel.
A meglévő, állami fenntartású tanuszodák 2026. január 1-jétől hosszabb nyitvatartással, reggel 6 és este 20 óra között várják a sportolni vágyókat.
Az új tanuszodák megépítésével és a hosszabb nyitvatartás biztosításával a kormány célja, hogy honfitársainknak minél több lehetőségük legyen sportolni
– mondta Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára.
Hozzátette: érdemes csatlakozni a több mint hatvanezer tagot számláló Sportoló Nemzet Klubhoz, amely kedvezményes belépést biztosít a tanuszodákba és más sportlétesítményekbe, valamint sporteszközöket is akciós áron kínál.
Borítókép: Az Oxigén úszósuli növendékei a pilisvörösvári tanuszoda átadó ünnepségén 2025. október 9-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!