Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Előkarácsony Brüsszelben: elfogyott a türelem – traktorokkal vonulnak Brüsszelbe a gazdák

Több mint ötezer gazdálkodót várnak Európa minden tájáról Brüsszelbe december 18-ára, amikorra ismét tüntetést szerveztek az Európai Bizottság agráriummal kapcsolatos tervei ellen. A gazdatüntetés előtt az olasz gazdák politikai ultimátumot küldtek Brüsszelnek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 10:39
Az Európai Bizottság székhelye Brüsszelben (Fotó: AFP)
Fotó: AFP
Másfél évvel az utolsó nagyobb gazdatüntetés után a Cia-Agricoltori Italiani (Olasz Gazdák Szakszervezete, CIA) több mint ötezer termelő és legalább ezer jármű érkezését jelentette be a kontinens minden tájáról – írja a Corriere della Sera. A szervezők a tüntetéssel kívánják emlékeztetni az embereket arra, hogy mezőgazdaság nélkül nincs élelmezés, környezetvédelem vagy szociális biztonság, illetve arra, hogy a hogy a közös agrárpolitikát (KAP) a szétesés veszélye fenyegeti. – A mezőgazdaság nem kiváltságokat kér, hanem tiszteletet követel – mondta a Cristiano Fini, a CIA elnöke. A lap megjegyzi, hogy ez kifejezés a vidéki szókincsben politikai ultimátumnak hangzik.

gazdatüntetés
Gazdatüntetés készülődik Brüsszelben, olasz kezdeményezésre. Forrás: Facebook/Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A KAP lebontásától való félelem valós: 2027 után azt egyetlen alapba tervezik beépíteni. A CIA szerint ez a változás drasztikus megszorításokhoz és ágazatok közötti konfliktusokhoz vezetne, aláásva az egységes piacot. Olaszország számára ez körülbelül kilencmilliárd eurós nettó veszteséget jelentene, a jelenlegi negyvenmilliárd euróról valamivel több mint 31 milliárd euróra emelkedne.

Ez egy igazságos rendszer végét jelentené

– mondta Fini. Ezért döntöttek a mozgósítás mellett és arról, hogy nem egyszeri alkalomról, hanem folyamatos nyomásgyakorlásról van szó.

 

A gazdatüntetés célja: védelem a kiszolgáltatott területeknek

Fini érvelése szerint a december 18-i tüntetés egyben a lelassult Európa elítélésének is módja, amely képtelen megismételni a világjárvány idején mutatott felkészültséget. Túl sok a késedelem, a kompromisszum, a strukturális megosztottság. A dolog lényege azonban továbbra is a KAP: az a politika, amely ötven éven át garantálta az élelmezést, a kohéziót és a szárazföldi területek védelmét. A CIA szerint, ha most megkérdőjeleznénk, az nemcsak a gazdálkodókat, hanem az egész közösségi struktúrát gyengítené.

Mezőgazdaság nélkül a területi kohézió is szétesik. Ezért kéri CIA, hogy a KAP és a kohéziós politikák ne versenyezzenek egymással, hanem szinergiában működjenek, megakadályozva, hogy az erőforrások elosztása az erős és a gyenge területek közötti konfliktussá váljon.

Fini felvetette, hogy közben az ágazat mindennapi sebeivel is törődni kell, és a bürokráciát mint a termelékenység legnagyobb ellenségét említette. 

Most az ellátási lánc olyan, amelyben a gazdálkodók a fogyasztók által elköltött minden száz euróból csupán hetet kapnak. 

Emellett egy olyan globális piac, ahol a verseny gyakran kiegyensúlyozatlan: az országok eltérő szabályokkal, alacsonyabb szabványokkal és alacsonyabb költségekkel termelnek. Fini nem lezárásokat, hanem viszonosságot szorgalmaz: hatékony határellenőrzést, teljes nyomon követhetőséget, automatikus védzáradékokat a kereskedelmi megállapodásokban. A Mercosurral kapcsolatban pedig egyértelmű az álláspontja: védeni kell a legkiszolgáltatottabb termékeket, kerülni kell az egyoldalú engedményeket.

 

Merénylet készülődik az európai, így a magyar gazdák ellen – ebben a Tisza Párt is partner

Az Európai Bizottság konkrétan a gazdák elleni merénylettel felérő tervvel állt elő, amikor bemutatta a következő hétéves uniós költségvetést– mutatott rá korábban Dömötör Csaba fideszes európai uniós képviselő. Mint mondta, ebben a Tisza Párt is partner, hiszen az ukrán háborút tűzön-vízen át támogató politikusok ugyanabból a politikai frakcióból érkeztek, mint ahová Magyar Péter is tartozik. A kormány mindenben ki fog állni a gazdák mellett – tette hozzá.

