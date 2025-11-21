Előkarácsony Brüsszelben: elfogyott a türelem – traktorokkal vonulnak Brüsszelbe a gazdák

Másfél évvel az utolsó nagyobb gazdatüntetés után a Cia-Agricoltori Italiani (Olasz Gazdák Szakszervezete, CIA) több mint ötezer termelő és legalább ezer jármű érkezését jelentette be a kontinens minden tájáról – írja a Corriere della Sera. A szervezők a tüntetéssel kívánják emlékeztetni az embereket arra, hogy mezőgazdaság nélkül nincs élelmezés, környezetvédelem vagy szociális biztonság, illetve arra, hogy a hogy a közös agrárpolitikát (KAP) a szétesés veszélye fenyegeti. – A mezőgazdaság nem kiváltságokat kér, hanem tiszteletet követel – mondta a Cristiano Fini, a CIA elnöke. A lap megjegyzi, hogy ez kifejezés a vidéki szókincsben politikai ultimátumnak hangzik.

Gazdatüntetés készülődik Brüsszelben, olasz kezdeményezésre. Forrás: Facebook/Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A KAP lebontásától való félelem valós: 2027 után azt egyetlen alapba tervezik beépíteni. A CIA szerint ez a változás drasztikus megszorításokhoz és ágazatok közötti konfliktusokhoz vezetne, aláásva az egységes piacot. Olaszország számára ez körülbelül kilencmilliárd eurós nettó veszteséget jelentene, a jelenlegi negyvenmilliárd euróról valamivel több mint 31 milliárd euróra emelkedne.

Ez egy igazságos rendszer végét jelentené

– mondta Fini. Ezért döntöttek a mozgósítás mellett és arról, hogy nem egyszeri alkalomról, hanem folyamatos nyomásgyakorlásról van szó.

A gazdatüntetés célja: védelem a kiszolgáltatott területeknek

Fini érvelése szerint a december 18-i tüntetés egyben a lelassult Európa elítélésének is módja, amely képtelen megismételni a világjárvány idején mutatott felkészültséget. Túl sok a késedelem, a kompromisszum, a strukturális megosztottság. A dolog lényege azonban továbbra is a KAP: az a politika, amely ötven éven át garantálta az élelmezést, a kohéziót és a szárazföldi területek védelmét. A CIA szerint, ha most megkérdőjeleznénk, az nemcsak a gazdálkodókat, hanem az egész közösségi struktúrát gyengítené.

Mezőgazdaság nélkül a területi kohézió is szétesik. Ezért kéri CIA, hogy a KAP és a kohéziós politikák ne versenyezzenek egymással, hanem szinergiában működjenek, megakadályozva, hogy az erőforrások elosztása az erős és a gyenge területek közötti konfliktussá váljon.