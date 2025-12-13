Rendkívüli

Orbán Viktor: Arra szerződtem, hogy megváltoztassam a sorsunkat!

Repültek a székek, hatalmas botrány robbant ki Lionel Messi indiai útjából

Lionel Messi megérkezett Indiába, ami természetesen hatalmas médiafelhajtást eredményezett. Az argentin sztár magyar idő szerint szombat délelőtt a kolkatai Salt Lake Stadionban tett egy rövid sétát csaknem százezer ember előtt. Lionel Messi azonban mindössze 20 percig volt a stadionban, azt is befolyásos emberek gyűrűjében, a kilátogató és rengeteg pénzt fizető szurkolók szinte nem is látták a nyolcszoros aranylabdást.

2025. 12. 13. 11:53
Lionel Messi barátaival, köztük Luis Suárezzel érkezett meg Indiába
Lionel Messi barátaival, köztük Luis Suárezzel érkezett meg Indiába Fotó: DEBARCHAN CHATTERJEE Forrás: NurPhoto
Kaotikus körülmények között kezdődött el a nemrégiben az amerikai bajnokságot megnyerő Lionel Messi indiai turnéja: a kolkatai Salt Lake Stadionban tett látogatása alkalmával szurkolók egy csoportja csalódottsága miatt székeket szakított ki a helyéről és dobált a pályára.

Hatalmas botrány, a csalódott szurkolók székeket dobáltak a pályára, mert nem látták Lionel Messit
Hatalmas botrány, a csalódott szurkolók székeket dobáltak a pályára, mert nem látták Lionel Messit (Fotó: AFP/Dibyangshu Sarkar)

Csalódott szurkolók, Lionel Messit nem is láthatták

A nyolcszoros aranylabdás, argentin világbajnok labdarúgó indiai körútja során a tervek szerint koncertekre, utánpótlás korú futballisták edzésére, valamint egy padel-tornára látogat el, és jótékonysági kezdeményezések beindításában vállal szerepet Kolkatában, Hyderabadban, Mumbaiban és Újdelhiben. A helyi média beszámolója szerint Messi vezető politikusok, befolyásos emberek gyűrűjében körbesétált a telt házas – nagyjából 110 ezer fős – stadionban, miközben integetett, majd húsz perc után távozott. 

A drukkereket az bosszantotta fel, hogy fizettek a belépésért, de alig kaptak ezért valamit. Egyikük úgy nyilatkozott, 12 ezer rúpiáért (43 ezer forint) vett jegyet, és még Messi arcát sem látta. „Csak vezetők és színészek vették körül Messit… Akkor miért hívtak minket ide?” – akadt ki az egyik kilátogató.

Ennyit láttak a nézők:

Káosz Indiában Messi rövid sétája miatt

A székek mellett egyéb tárgyakat is a pályára hajigáltak szurkolók, s közülük páran a kerítésen is átmásztak. Mamata Banerjee, Nyugat-Bengál állam miniszterelnöke bocsánatot kért Messitől a rossz szervezés miatt, egyúttal vizsgálatot rendelt el. 

– Őszintén elnézést kérek Lionel Messitől, valamint minden sportkedvelőtől és szurkolójától a sajnálatos incidensért. Vizsgálóbizottságot hozok létre… A bizottság részletes vizsgálatot fog lefolytatni az incidenssel kapcsolatban – olvasható a miniszterelnök bejegyzésében a közösségi médiában.

Messi, aki 2011-ben az argentin válogatottal barátságos mérkőzést játszott a Salt Lake Stadionban, előzőleg virtuálisan közreműködött a városban felállított, 21 méter magas szobra leleplezésében.

A balhé még mindig tart Indiában, a YouTube-on élő adásban lehet nézni, ahogy a dühös szurkolók nem hagyják el a stadiont.

Egy, az 1918-as németországihoz hasonló folyamat várható Ukrajnában.

