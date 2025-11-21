Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

tapasztalatintézményBanai Péter Benő

Alelnökváltás az MNB vezetésében: harminc éves tapasztalattal érkezik a várományos

Jelentős személyi változás elé néz a Magyar Nemzeti Bank felső vezetése Virág Barnabás lemondását követően. A megüresedő alelnöki pozícióra Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium korábbi államtitkára a jelölt, akit a jövő hét elején hallgat meg az Országgyűlés illetékes bizottsága.

2025. 11. 21. 10:27
Fotó: Fotó: Soós Lajos / MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Új alelnökjelöltet neveztek meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős területének élére. A központi pénzintézet tájékoztatása szerint Banai Péter Benő személyében egy, az államigazgatásban évtizedes tapasztalatot szerzett szakember veheti át a feladatokat. A jelölt bizottsági meghallgatására november 25-én, kedden kerül sor az Országgyűlés gazdasági bizottsága előtt.

Banai Péter Benő, az új alelnökjelölt. /Fotó: Bodnár Boglárka/MTI
Banai Péter Benő, az új alelnökjelölt. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Hosszú évek tapasztalatával érkezik az új alelnökjelölt

Banai Péter Benő pályafutása szorosan összefonódott a magyar államháztartás stabilitásának megőrzésével. A jogi szakokleveles közgazdász karrierje során 1998 és 2025 között folyamatosan a Pénzügyminisztériumban, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozott, ahol államháztartásért felelős államtitkárként a gazdaságpolitika egyik kulcsszereplője volt. A jegybanki szférában sem ismeretlen a neve, hiszen 2025 májusa óta már a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadójaként tevékenykedik, így közvetlen rálátása van az intézmény előtt álló kihívásokra.

Az MNB vezetése szerint Banai Péter Benő szakmai felkészültsége és az elmúlt közel három évtizedben felhalmozott tapasztalata teszi őt alkalmassá az alelnöki tisztség betöltésére.

A jelölés indoklásában hangsúlyozták: az államháztartás területén végzett következetes munkája érdemben járult hozzá a nemzetgazdaság kiszámítható és stabil működéséhez.

A vezetőváltás kapcsán a jegybank arról is tájékoztatást adott, hogy a posztjáról távozó Virág Barnabás szakértelmére a jövőben is igényt tartanak. A leköszönő alelnök nem hagyja el az intézmény kötelékét, munkáját elnöki tanácsadóként folytatja, ezzel is biztosítva a szakmai tudásbázis megőrzését és a zökkenőmentes átmenetet a bank vezetésében.
 

Borítókép: Banai Péter Benő (Fotó: MTI/Soós Lajos)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.