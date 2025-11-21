Alelnökváltás az MNB vezetésében: harminc éves tapasztalattal érkezik a várományos

Új alelnökjelöltet neveztek meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elemzésekért, pénzforgalomért és jegybanki programokért felelős területének élére. A központi pénzintézet tájékoztatása szerint Banai Péter Benő személyében egy, az államigazgatásban évtizedes tapasztalatot szerzett szakember veheti át a feladatokat. A jelölt bizottsági meghallgatására november 25-én, kedden kerül sor az Országgyűlés gazdasági bizottsága előtt.

Banai Péter Benő, az új alelnökjelölt. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Hosszú évek tapasztalatával érkezik az új alelnökjelölt

Banai Péter Benő pályafutása szorosan összefonódott a magyar államháztartás stabilitásának megőrzésével. A jogi szakokleveles közgazdász karrierje során 1998 és 2025 között folyamatosan a Pénzügyminisztériumban, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumban dolgozott, ahol államháztartásért felelős államtitkárként a gazdaságpolitika egyik kulcsszereplője volt. A jegybanki szférában sem ismeretlen a neve, hiszen 2025 májusa óta már a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadójaként tevékenykedik, így közvetlen rálátása van az intézmény előtt álló kihívásokra.

Az MNB vezetése szerint Banai Péter Benő szakmai felkészültsége és az elmúlt közel három évtizedben felhalmozott tapasztalata teszi őt alkalmassá az alelnöki tisztség betöltésére.

A jelölés indoklásában hangsúlyozták: az államháztartás területén végzett következetes munkája érdemben járult hozzá a nemzetgazdaság kiszámítható és stabil működéséhez.

A vezetőváltás kapcsán a jegybank arról is tájékoztatást adott, hogy a posztjáról távozó Virág Barnabás szakértelmére a jövőben is igényt tartanak. A leköszönő alelnök nem hagyja el az intézmény kötelékét, munkáját elnöki tanácsadóként folytatja, ezzel is biztosítva a szakmai tudásbázis megőrzését és a zökkenőmentes átmenetet a bank vezetésében.



