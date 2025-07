Az Italdesign (és a VW?) is indul az új Indonéz nemzeti autó projekten

Indonéziában nagy hagyománya van a nemzeti autóknak, anno 1983-ban a Proton márkát is ebből a célból hívták életre, a Mitsubishi kisebbségi részesedésével megalapított gyárnak a termékei aztán eljutottak hozzánk is. Az Indonéz állam 2017-ben a Geelynek értékesítette a márkát (és az 1996 óta hozzá tartozó Lotus-t), az akkori kérők között ott volt a Volkswagen konszern is. Utóbbi úgy tűnik, nem tett le az indonéz piac meghódításáról, hiszen a tulajdonában lévő Italdesign formatervező-stúdión keresztül most ők tervezték meg a legújabb indonéz nemzeti autót.

Az Italdesign i2C megrendelője papíron az állami tulajdonban lévő PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) nevű hadiipari vállalkozás. A 2025-ös GIIAS autószalonon bemutatott életnagyságú agyagmodell rendszámtábláján még ott a Fincantieri nevű cég logója, utóbbi egy 230 éves múltra visszatekintő, az Olasz Haditengerészetnek dolgozó hajóépítő vállalkozás, illetve egy második, szintén indonéz állami tulajdonban lévő hadiipari vállalkozás, a PT Indonesian Defense and Security Technologies is megjelenik. Ezek ellenére nem harcjármű lesz az újdonság, hanem egy villanymotoros szabadidő-autó.

Az Italdesign szerint az i2C megjelenésén a saját formatervezői mellett indonéz mérnökök is dolgoztak, ennek köszönhető, hogy a sportos arányokkal és hangsúlyos kerékjáratokkal rendelkező karosszérián olyan Indonéziára utaló dolgok is megjelennek, mint a mitológiai Garuda madár, vagy a batik mintát idéző kárpitok. Az utastérben egyébként három üléssornak is van hely, így az arrafelé még mindig nagy számban értékesített kompakt egyterűek kiváltására is alkalmas lesz az újdonság – leszámítva a villanymotoros hajtás miatti felárat, de a megfelelő jogszabályi környezettel az ilyesmi könnyen megoldható.

Amíg idén csak agyagmodellként láthatták a látogatóak az Italdesign i2C-t, addig jövő ilyenkor már teljesen működőképes, sorozatgyártáshoz közel álló formában lesz kiállítva az újdonság. Az agyagmodell mellett látható műszaki adatok alapján a Volkswagen MEB (lehet, hogy jövő ilyenkor már az MEB Evo-ról beszélünk…) alapjára építik fel a prototípust, hiszen az 204 LE/310 Nm-es hátsó hajtómotorról van szó, a 83,4 kWh kapacitású akkumulátort 150 kW teljesítménnyel lehet tölteni, ez egyébként az engedékenyebb kínai szabvány alapján 617 km-es hatótávolságot tesz lehetővé, a fedélzeti töltő 11 kW teljesítményű. Az új Indonéz nemzeti autó projekten még két másik induló van, az Aletra L8 egy átmárkázott Livan Maple 80V L – ez egy Geely által gyártott villanymotoros egyterű –, illetve a Polytron G3, amely egy átmárkázott Skyworth EV6 villanymotoros szabadidő-autó.