Tényleg milliókat ér egy Trabant? És jó befektetés Zsigulit venni?

Magyarországon a rendszerváltás utáni években tömegek szabadultak a Merkur-korszakban vásárolt autóktól, amelyek közül a kétüteműek zöme került először bontóba, a Daciák pedig Románia felé vették az irányt – nagyon sok keleti gép azonban akár még évtizeden keresztül forgalomban maradt. Radikálisabban zajlottak a folyamatok az újraegyesítés utáni Németország keleti (egykori NDK-s) felében, hiszen jóval gyorsabban megtörtént a szocialista autópark cseréje, de azért ott is sok példány megérte a veterán kort, a közelmúltban pedig a nosztalgia újra fokozta irántuk az érdeklődést. Nem kevés jó állapotú vagy felújított KGST-autót vásárolnak fel a németek keleti országokban is, az árak pedig lassan, de biztosan elkezdtek felfelé kúszni.

Már a Skoda 105-120 széria ára is elkezdett felfelé kúszni, a kupék (Garde/Rapid) régóta más ligában játszanak

(Fotó: AZNP Skoda)

Számos tévhit él nálunk arról, hogy a nagypapa 25 év kertfogság után rozsdásan előásott Kispolszkija kisebb vagyont fog érni, de igazság szerint a német vevők is pontosan tudják, milyen típusért és állapotért érdemes kinyitni a pénztárcájukat. Nemrég az Auto Bild Klassik újság közölt egy listát arról, hogy az elmúlt hat év alatt (2019-2025) mely szocialista autók érték el a legnagyobb értéknövekedést. Ez alapján összeállították a tíz leginkább felkapott modell toplistáját, az árakhoz pedig a Classic Data részletes adatbázisát vették alapul, mégpedig „Zustand 2” állapotban, ami kiválóan megőrzött eredeti, vagy szépen felújított autót jelent. Zárójelben a forintra (389 forintos középárfolyamon) átszámított árakat is feltüntettük. Íme: