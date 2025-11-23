Tényleg milliókat ér egy Trabant? És jó befektetés Zsigulit venni?

Magyarországon a rendszerváltás utáni években tömegek szabadultak a Merkur-korszakban vásárolt autóktól, amelyek közül a kétüteműek zöme került először bontóba, a Daciák pedig Románia felé vették az irányt – nagyon sok keleti gép azonban akár még évtizeden keresztül forgalomban maradt. Radikálisabban zajlottak a folyamatok az újraegyesítés utáni Németország keleti (egykori NDK-s) felében, hiszen jóval gyorsabban megtörtént a szocialista autópark cseréje, de azért ott is sok példány megérte a veterán kort, a közelmúltban pedig a nosztalgia újra fokozta irántuk az érdeklődést. Nem kevés jó állapotú vagy felújított KGST-autót vásárolnak fel a németek keleti országokban is, az árak pedig lassan, de biztosan elkezdtek felfelé kúszni.
Számos tévhit él nálunk arról, hogy a nagypapa 25 év kertfogság után rozsdásan előásott Kispolszkija kisebb vagyont fog érni, de igazság szerint a német vevők is pontosan tudják, milyen típusért és állapotért érdemes kinyitni a pénztárcájukat. Nemrég az Auto Bild Klassik újság közölt egy listát arról, hogy az elmúlt hat év alatt (2019-2025) mely szocialista autók érték el a legnagyobb értéknövekedést. Ez alapján összeállították a tíz leginkább felkapott modell toplistáját, az árakhoz pedig a Classic Data részletes adatbázisát vették alapul, mégpedig „Zustand 2” állapotban, ami kiválóan megőrzött eredeti, vagy szépen felújított autót jelent. Zárójelben a forintra (389 forintos középárfolyamon) átszámított árakat is feltüntettük. Íme:
- Tatra 613: 27 100 euró (10 524 000 forint), +82 százalék
- Wartburg 353 Limousine: 9600 euró (3 734 000 forint), +75 százalék
- Trabant 601 Universal: 7700 euró (2 995 000 forint), +71 százalék
- Trabant 601 Limousine: 6900 euró (2 684 000 forint), +68 százalék
- Wartburg 353 Tourist: 10 100 euró (3 929 000 forint), +53 százalék
- Tatra 603-2: 40 200 euró (15 638 000 forint), +29 százalék
- Moszkvics 412: 7900 euró (3 073 000 forint), +27 százalék
- Lada 1200: 7400 euró (2 878 000 forint), +23 százalék
- Skoda Felicia Cabrio: 22 200 euró (8 636 000 forint), +18 százalék
- Skoda 120 L: 4700 euró (1 828 000 forint), +17 százalék
