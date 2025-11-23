veterán autókgstszocialista autóTrabantLada

Tényleg milliókat ér egy Trabant? És jó befektetés Zsigulit venni?

Összeállítás készült azokról a szocialista autókról, amelyek piaci értéke az elmúlt években leginkább nőtt.

2025. 11. 23. 9:10
Fotó: VAZ
Magyarországon a rendszerváltás utáni években tömegek szabadultak a Merkur-korszakban vásárolt autóktól, amelyek közül a kétüteműek zöme került először bontóba, a Daciák pedig Románia felé vették az irányt – nagyon sok keleti gép azonban akár még évtizeden keresztül forgalomban maradt. Radikálisabban zajlottak a folyamatok az újraegyesítés utáni Németország keleti (egykori NDK-s) felében, hiszen jóval gyorsabban megtörtént a szocialista autópark cseréje, de azért ott is sok példány megérte a veterán kort, a közelmúltban pedig a nosztalgia újra fokozta irántuk az érdeklődést. Nem kevés jó állapotú vagy felújított KGST-autót vásárolnak fel a németek keleti országokban is, az árak pedig lassan, de biztosan elkezdtek felfelé kúszni.

Már a Skoda 105-120 széria ára is elkezdett felfelé kúszni, a kupék (Garde/Rapid) régóta más ligában játszanak
(Fotó: AZNP Skoda)

Számos tévhit él nálunk arról, hogy a nagypapa 25 év kertfogság után rozsdásan előásott Kispolszkija kisebb vagyont fog érni, de igazság szerint a német vevők is pontosan tudják, milyen típusért és állapotért érdemes kinyitni a pénztárcájukat. Nemrég az Auto Bild Klassik újság közölt egy listát arról, hogy az elmúlt hat év alatt (2019-2025) mely szocialista autók érték el a legnagyobb értéknövekedést. Ez alapján összeállították a tíz leginkább felkapott modell toplistáját, az árakhoz pedig a Classic Data részletes adatbázisát vették alapul, mégpedig „Zustand 2” állapotban, ami kiválóan megőrzött eredeti, vagy szépen felújított autót jelent. Zárójelben a forintra (389 forintos középárfolyamon) átszámított árakat is feltüntettük. Íme:

  1. Tatra 613: 27 100 euró (10 524 000 forint), +82 százalék
  2. Wartburg 353 Limousine: 9600 euró (3 734 000 forint), +75 százalék
  3. Trabant 601 Universal: 7700 euró (2 995 000 forint), +71 százalék
  4. Trabant 601 Limousine: 6900 euró (2 684 000 forint), +68 százalék
  5. Wartburg 353 Tourist: 10 100 euró (3 929 000 forint), +53 százalék
  6. Tatra 603-2: 40 200 euró (15 638 000 forint), +29 százalék
  7. Moszkvics 412: 7900 euró (3 073 000 forint), +27 százalék
  8. Lada 1200: 7400 euró (2 878 000 forint), +23 százalék
  9. Skoda Felicia Cabrio: 22 200 euró (8 636 000 forint), +18 százalék
  10. Skoda 120 L: 4700 euró (1 828 000 forint), +17 százalék
Egy patika Trabant 601 kombi már hárommillió forintnyi érték, legalábbis Németország keleti tartományaiban
(Fotó: AWZ Sachsenring)

Mindez nem azt jelenti, hogy ezt az árszintet lehetne megfigyelni a Németországon kívül is, de érezhetően befolyásolja Kelet- és Közép-Európa trendjeit. Érdekes, hogy az „ezerkettes” Zsigulit már megelőzte a Classic Data árelemzésében a jóval ritkább Moszkvics 412-es, a kétütemű Trabantok és Wartburgok pedig sosem látott szintre drágultak, különösen, ami a kombi kiviteleket illeti. Természetesen eleve más régióban mozognak a V8-as Tatra luxuslimuzinok, az eleve sokat érő 603-as után már a modernebb, Vignale-formatervű 613-as ára is kilőtt, 82 százalékos növekedéssel. Ellenben a szintén farmotoros és csehszlovák Skoda 120-asok a vártnál kevésbé drágulnak, így ideális belépőt jelenthetnek a kispénzű veteránosoknak. 

Rekord árnövekedést ért el a légűtéses, Vignale-formatervű Tatra 613, annak is főleg a korai, krómozott szériája
(Fotó: Tatra)

Ami a magyarországi kínálatot illeti, nálunk is Tatra 603-asok a legdrágábbak, ám azoknál jóval többször bukkannak fel (olykor ukrán vagy bolgár importból) a Volga M21-esek, szép állapotban akár hatmillió forint feletti áron. Jócskán megfogyatkozott a Polski Fiat 126-osok állománya, a jobbakért már hétszámjegyű összegeket kérnek, ugyanez igaz a már veteránként megbecsült négyütemű Trabantok és Wartburgok megőrzött vagy felújított példányaira is. Természetesen a merkuros felhozatal zömét a Ladák alkotják, elvégre mi voltunk egy egyik fő exportpiac, már a „kockák” is egyre magasabb árakon cserélnek gazdát, a csúcsot pedig a dupla körlámpás, csupa króm „ezeröcsik” (VAZ–2103) jelentik, veteránvizsgával már ötmillió forint felett hirdetik őket. 

 

 


 

