Rákaptak a magyarországi tolvajok a régi Simsonokra

Idén az első fél évben tovább mérséklődött hazánkban a gépjárműlopások száma, az autók toplistáját továbbra is az Opel (25), a Suzuki (21) és a Ford (szintén 21) vezeti – derül ki a Vezess.hu összefoglalójából, mely az ORFK legfrissebb adatai alapján készült. Nem meglepő, hogy a tolvajok célkeresztjében a 4,33 milliós autóállomány legnépszerűbb márkái állnak, hiszen szétbontás után a feketepiacon jelentős kereslet van az alkatrészeikre, érdekes viszont, hogy számos nyugati márkát (például a Nissant és a Citroent) megelőzve bekerült a húsz leggyakrabban körözött gyártmány sorába a Lada (négy) és a még korosabb Trabant (kettő). A rendőrök felhívják a figyelmet arra, hogy gyakran kel lába a nyitva (akár kulccsal a gyújtáskapcsolóban) felejtett vagy épp a régóta egy helyben parkoló, elhagyatottnak tűnő kocsiknak – arról nincs adat, hogy a KGST-modellek esetében ilyen esetek dominálnak-e vagy a kitervelt, alkatrészcélú lopások.

Még érdekesebb a helyzet a motorkerékpárok statisztikáinál, ahol az első helyen a Honda áll, feltehetően azért, mert a rendszám nélküli (így nehezen azonosítható) ötven köbcenti alatti kismotorjai igen népszerűek, nemcsak a városi ételfutárok, hanem a jelek szerint a tolvajok körében is. Alig marad el a japán márka 21 darabjától a Simson, melyből annak ellenére, hogy rég kikopott az utcaképből, idén az első fél évben 19-et loptak el! Ezeket az NDK-s kismotorokat nemcsak alkatrészként értékesítik orgazdák, hanem egészben viszik ki külföldre, rendszerint hamis papírokkal. Elsősorban az élénk keresletet jelentő Németország a célállomás, ahol a nosztalgia mellett a régi jogszabály alapján a 45 helyett 60 km/h-s engedélyezett sebesség miatt népszerűek a Simsonok. További sajátosság, hogy a motoros lopási toplistán az Aprilia és a Yamaha után az ötödik helyen a Csepel áll (a Pannóniákat is beleértve), bizonyára illegális hazai alkatrészforrásként.