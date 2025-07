Csak Magyar Péter figyelmét kerülte el az agrárszervezetek brüsszeli tüntetése

Közvetve a magyar gazdákat is bírálta Magyar Péter, amikor országjárása tiszadadai állomásán a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát (NAK) támadta valótlan állításokkal.

– Akár olyan agrárkamarára is szükség lenne, amely valóban képviseli a magyar gazdák érdekeit. Nem itthon tüntetget és elmegy Budapesten valamelyik hivatal elé a bizottság (az Európai Bizottság magyarországi képviseleténél – a szerk.) és leönt valami marhaságot.

Menjenek ki Brüsszelbe! Én amikor kijárok, ott vannak a német gazdák képviselői, a francia, a spanyol, a holland. Na, azok kitesznek magukért.

Könnyen cáfolható vádaskodás

A Tisza Párt elnöke tehát azt hangoztatta, hogy az agrárkamara nem tiltakozott Brüsszelben az uniós mezőgazdasági támogatások megkurtítására vonatkozó tervek ellen. Ennek fényében kérdéses, hogy Magyarék mennyire kísérik figyelemmel a hazai agrár-ügyeket, hiszen a Tisza-vezér állításaival szemben a NAK, valamint Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) részt vett a 70 európai gazdaszervezet által megtartott Brüsszelben július 16-án tartott tüntetésen.

Erről a kamara által közzétett számos Facebook-bejegyzés és videó is tanúskodik. A felvételeken láthatóak a magyar érdekvédelmi szervezetek képviselőinek vonulása és a tiltakozó akciói, de megtekinthető Cseh Tibor András MAGOSZ-főtitkár és NAK-alelnök több nyelven elmondott felszólalása is. A brüsszeli tüntetésen való részvételükről a NAK a Facebook-oldalán is beszámolt, de sajtóközleményben is jelezték, hogy a budapesti megmozdulás mellett csatlakoznak az összeurópai gazdatüntetéshez.

Inkább kenuzgatott

Érdemes megjegyezni, hogy miközben Magyar Péter valótlanságokkal igyekszik lejáratni a magyar agrárszervezeteket, addig ő és pártja semmit nem tett a hazai gazdák védelmében. Sőt, noha Magyar tagja az Európai Parlament agrárbizottságának, részt sem vett a grémium azon ülésén, amelyen bejelentették és megvitatták az Európai Bizottságnak az agrártámogatási rendszer átalakítására vonatkozó javaslatát. Az ülés idején Magyar Péter éppen kenuzgatott. A Tisza-vezérnek tehát sok lehetősége lett volna a gazdák ügyének felkarolására, de még az Európai Bizottság budapesti irodáján sem tiltakozott a hazai gazdákat ellehetetlenítő brüsszeli ellen.

Ellendrukker szakértők

Sőt, a Tisza agrárszakértői éppen hogy támogatják az Európai Bizottság által előterjesztett „agrárreformot”. Raskó György a KlikkTV Mélyvíz című minapi műsorában annak ellenére üdvözölte, hogy a tervek szerint jelentősen megnyirbálják a földalapú uniós támogatásokat, hogy meglátása szerint több tízezer családi gazda tűnhet el az agrárporondról az uniós agrártámogatások csökkentése után. Kökény Attila pedig egy Facebook-bejegyzésben azzal érvelt az átalakítás jogossága mellett, hogy a jelenlegi rendszert hatékonytalannak és veszteségesnek nevezte. Mindeközben a magyar gazdákat csimpánzokhoz hasonlította, akik nem képesek észszerű földművelésre.