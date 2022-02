Széthúzta a baloldali mezőnyt a volt pécsi DK-s alpolgármester

Videóüzenetben jelentette be február 12-én Bognár Szilvia korábbi DK-s pécsi alpolgármester, jelenleg független képviselő, hogy indul az országgyűlési képviselő-választáson. Ez azért hatott meglepően a baranyai megyeszékhely baloldali pártjai számára, mert az előző napon még mindannyian egységesen sorakoztak fel amögött a Mellár Tamás mögött, aki megnyerte a városban a baloldali előválasztást. A hírt közlő Vadhajtások internetes oldal szerint „Bognár az utóbbi időben egyre többször tette szóvá, hogy az előválasztáson aratott győzelme óta Mellár óvatosabban kommunikál a pécsi városvezetéssel kapcsolatban, Bognár szerint olyan ügyekről hallgat, amikről nem szabadna. Ezért dönthetett most úgy, független jelöltként ő is elindul az áprilisi választáson.”

Bognár Szilvia december elején jelentette be, hogy elhagyja a Demokratikus Koalíciót. Akkor úgy fogalmazott, a pártvezetés kérésére várt az elhatározása véglegesítésével. A cselekvésre az elmúlt két közgyűlés alapján azért szánta el magát, mert nem tud azonosulni a párt vezetési technikájával.

Borítókép: Bognár Szilvia egészen egyszerűen beelőzött a baloldalon (Fotó: Facebook/Bognár Szilvia)