Többmilliárdos eszközbeszerzés valósult meg az onkológiai intézetben

Újabb 2,5 milliárdos eszközfejlesztés történik az Országos Onkológiai Intézetben

– jelentette be az emberi erőforrások minisztere, jelezve: a jelenlegi fejlesztések az onkológiai diagnosztika és terápia több területét is érintik. Kásler Miklós emlékeztetett, hogy az Országos Onkológiai Intézet (OOI) megújítására és korszerűsítésére az elmúlt négy év során tízmilliárd forint fejlesztési forrás érkezett, most pedig a daganatok diagnózisához (amely magában foglalja a képalkotó, labor- és molekuláris patológiai diagnosztikát), a minimálisan invazív sebészet szélesebb körű alkalmazásához és a sugárterápia eszközparkjának korszerűsítését elősegítő eszközberuházásokra került sor. Az orvos-miniszter tájékoztatása szerint az Emberi Erőforrás-fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében elnyert összegből

a képalkotó diagnosztikai eljárásokhoz egy olyan mammográfiás készüléket szereztek be, amely az emlődiagnosztikát és emlőrákszűrést, egyúttal pedig a szöveti mintavételt is lehetővé teszi. A molekuláris patológia műszerparkja – amely a személyre szabott terv kialakítását segíti elő – egy tömegspektrométer és egy génszekvenáló készülékkel bővült. A sebészeti fejlesztésekhez három operációs torony, egy operációs mikroszkóp, valamint két ultrahangkészülék és egy videógasztroszkóp, a sugárterápiás eszközpark korszerűsítése céljából pedig egy MR-készülék és 3D-s röntgenképalkotó berendezés is gazdagítja az intézet műszerparkját

– sorolta a tárcavezető.

A sajtótájékoztatón Polgár Csaba, az OOI főigazgatója köszönetet mondott a kormány támogatásáért, majd részletes tájékoztatást adott az eszközpark fejlesztéséről. Az intézményvezető továbbá reményét fejezte ki, hogy a nagy értékű eszközbeszerzés is hozzájárul a nemzeti rákellenes program fő célja megvalósításához, a daganatos halálozás csökkentéséhez.

A XII. kerület fideszes polgármestere a Hegyvidék egyik csúcsintézményének nevezte az onkológiai intézetet, az eszközpark fejlesztése kapcsán pedig megjegyezte: ezáltal is lépést tartanak a világ színvonalával. Pokorni Zoltán a városrész egészségügyi ellátásáról szólva elmondta:

az elmúlt hat évben sikerült az összes felnőtt és házi gyermekorvosi rendelőt felújítani és új eszközökkel felszerelni, az utolsó, a Szilágyi Erzsébet fasor elején lévő épület felújítása pedig nyár végére vagy ősz elejére készül el. Ezekben a rekonstrukciókban nagy szerepet játszott az Egészséges Budapest program keretében folyósított támogatás is

– rögzítette a polgármester. Hozzátette, terveik szerint még ebben az évben szeretnék tovább bővíteni a betegelőjegyzési informatikai rendszert, amelyhez eddig három háziorvosi telephely csatlakozott. A tervek szerint ezt a rendszert össze kívánják kötni a Kútvölgyi úti szakrendelővel is.

Borítókép: Egy korábbi, 2021-es sugárterápiás eszközfejlesztés keretében átadott új lineáris gyorsító (Fotó: MTI/Soós Lajos)