Navracsics Tibor maximálisan elégedett

Navracsics Tibor korábban úgy érvelt, a győzelemhez nem fideszes szavazók is kellenek. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ötvenegy százalék feletti eredménnyel végzett, korábban senki nem kapott ekkora támogatást ebben a választókerületben. Ez alapján sikerült megszólítani azokat is, akik nem számítanak a Fidesz törzsszavazóinak, illetve a nem fideszes szavazókat is – emelte ki.

Hangsúlyozta, hogy ez két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy kizárólag a saját programjára koncentrált, és nem ment bele semmilyen személyeskedésbe, negatív kampányba, miközben a versenytársai „időnként övön aluli módszerekkel támadtak”. A másik tényező, hogy nagyon gyakorlatias kampányt vitt, ügyekre koncentrált, és nem ideológiai háborút vívott – tette hozzá.

Próbáltam azokkal a kérdésekkel foglalkozni, amelyek a térségben élők hétköznapi életét jobbá tehetik. Révfülöpi mentőállomás létesítése, az ajkai kórház korszerűsítése, környezetvédelmi beruházások, útfelújítások – fejtette ki.

A kampányról szólva elmondta, helyben bár nem mindig volt az ízlésének megfelelő a hangnem az ellenfelei részéről, összességében mérsékelt kampány volt. Beszélt ugyanakkor arról, hogy a finis durva személyeskedésbe fordult; Sümegen egy őt lejárató álfideszes szórólapot terjesztettek, aminek kapcsán a választási bizottság meg is állapította a jogszabálysértést. Hozzátette viszont, hogy ellenfele, Rig Lajos tegnap este felhívta, korrekt módon gratulált neki, és felajánlotta az együttműködését.

Navracsics Tibor kifejtette, hogy országosan a háború kitörése perdöntőnek bizonyult a kampányidőszakban, ugyanakkor volt egy másik, nagyon fontos tényező: míg a 2006-os kampányban a baloldal árulta el a bázisát, addig 2022-ben a Jobbik tette ugyanezt. A Jobbik összecsuklása és a Mi Hazánk bekerülése a parlamentbe pontosan mutatja azt az identitásválságot, ami a radikális jobboldalon van, ezzel párhuzamosan pedig folytatódott a baloldal több mint tizenöt éve tartó identitásválsága is – hangsúlyozta. Kijelentette, hogy szerinte mindez jelentősen gyengítette az ellenzék mozgósító erejét és politikája vonzerejét.

A kétharmadról azt mondta, „csapnivaló jós”, ezért eddig még egyszer sem számított kétharmadra, még 2010-ben sem. Ám az, hogy ismét kétharmada lett a Fidesz–KDNP-nek, sőt még a 2018-asnál is erősebb eredmény született, szerinte mindenki számára vaskos meglepetés – tette hozzá.

A külföldi kritikákkal kapcsolatban Navracsics kifejtette, hogy pártpolitikai támadások most is lesznek a választások kapcsán, de a nyugat-európai politikus ismerőseitől kapott sms-ekből az is kiderült számára, hogy erre az eredményre már mindenki odafigyel, pozitív értelemben is. Ha valaki egy kicsit is tárgyilagosan érdeklődik a politika, a politikai teljesítmény iránt, belátja, hogy Orbán Viktor valamit nagyon tud – jelentette ki. Elképzelhetőnek tartja, hogy Nyugat-Európában ezt azért nehéz megérteni, mert nem ismerik mélységeiben a magyar viszonyokat, hagyományokat, a történelmünket. Navracsics szerint azonban ez az eredmény hozzájárul ahhoz, hogy felfigyeljenek arra: itt többről van szó, mint csupán nem demokratikus, totalitárius, tekintélyelvű rendszerről.

