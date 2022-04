Németh Zsolt: Vasárnap kiderül a magyarok akarata, amit meg fognak a világnak üzenni

Németh Zsolt kifejtette, azért különösen nagy a tétje a mostani választásoknak, hogy a kormány folytatni tudja azt a páratlanul eredményes munkát, amit az elmúlt években végeztek.

– Magyarország erős identitással rendelkező ország lett, a külhoni magyarok a nemzettest részévé váltak, erkölcsi és emlékezetpolitikai kérdésekben tudtunk előremutató alkotmányos normákat alkotni. Erős, szuverén állammá vált Magyarország, s nem mellékesen gazdaságilag megerősödött. Szerintem nem szabad ezt kockára tenni – jelentette ki.

Szerinte a baloldal győzelmének az lenne a kockázata, hogy „a tapasztalat, a felkészültség, a tájékozottság, a világlátás, a törvények és szabályok ismerete nem helyettesíthető csupán lelkesedéssel, bármennyire is szükséges az is a hatékony érdekérvényesítéshez”.

Hangsúlyozta, hogy ha olyasvalaki kapná meg a kormányzati felhatalmazást, aki a felsoroltak hiányával küzd, az egy vagy több ágazat fejlődését akár meg is állíthatja, vagy adott esetben vissza is fordíthatja. – Jómagam ugyanakkor 1990 óta képviselem Dél-Budát a magyar Országgyűlésben. A legutóbbi időben különösen sok dologban sikerült előrelépnünk – tette hozzá.

A XI. kerületi jövőbeli fejlesztésekkel kapcsolatban Németh Zsolt kiemelte, hogy jelenleg a két legaktuálisabb a kelenföldi városközpont megmentése, valamint a zöld Duna-part megvalósítása a Kopaszi-gáttól a Nagytétényi-kastélyig. Szerinte a XI. kerület vezetése az elmúlt években nemigen tudta, vagy akarta képviselni a helyi lakosság érdekeit. Erről árulkodik a kelenföldi városközpont eladási szándékának a botránya, a zöldterületek folyamatos beépítése és a Duna-parti ingatlanfejlesztések, ahelyett, hogy azt visszaadták volna pihenő- és rekreációs övezetként a XI. kerületben élőknek – emelte ki.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy más körzetben is azt tapasztalták, egy többpárti koalícióban, az egyes pártok érdekérvényesítési harcában pont azok érdekei sérülnek, akiknek a képviseletére felesküdtek.

Német Zsolt kijelentette: ha neki szavaznak bizalmat, az egészséges és szép Duna-parti környezetet nem fogják elveszíteni a budai lakosok.

– A zöld Duna-part kezdeményezésemhez csatlakozott a Budapest Fejlesztési Központ, amit a Galvani híd projekttel együtt tervezünk megvalósítani. Örömmel mondhatom, hogy a napokban született kormányhatározat a zöld Duna-part projektről – fejtette ki. Szerinte „hatalmas előrelépés lesz a fővárosi polgároknak, szeretni fogják a pihenőövezetet, amely az igényeik szerint épül majd meg”.

A kelenföldi városközpont ügyével kapcsolatban elmondta, a helyi civilekkel együtt megakadályozták, hogy az önkormányzat eladja és a vevő lakásokat, toronyházakat építsen a helyére. Utalt arra, hangfelvételek tanúskodnak arról, hogy ebből az ügyletből egyes baloldali szereplők jutalékot is kaptak volna.

Hozzátette: mindezek ellenére közös erővel sikerült elérni, hogy a DK-s polgármester és a momentumos alpolgármester vezette önkormányzat érvénytelenítse a pályázatot. Azt viszont még nem érték el, hogy végleg letegyenek az ingatlanok eladásáról, és akár már a választások után újra napirendre tűzhetik az eladást. Hangsúlyozta: ezt minden törvényes eszközzel meg fogják akadályozni, és el fogják érni a kelenföldi városközpont felújítását, modernizálást és szolgáltatásainak bővítését a lakosság igényei szerint.

A háborúval kapcsolatban Németh Zsolt kifejtette, hogy Európa nagy gondban van, keleti felén háború dúl. Ennek a helyzetnek ráadásul a kárpátaljai magyarok a túszai.

– A mi feladatunk az, hogy a béke és a biztonság ügyét segítsük. Természetes, hogy a magyarok érdekeit tekintsük a legfontosabbnak, de segítsünk a rászorulókon is – jelentette ki.

A gyermekvédelmi népszavazás végeredményéről azt mondta, hogy szerinte kiderül a magyarok akarata, amit a vasárnapi népszavazáson meg fognak a világnak üzenni.

– S ha egyértelmű lesz, hogy az apa férfi, az anya nő, és hagyják békén a gyerekeinket, akkor Magyarországon a genderőrület egyik legnagyobb veszélyforrását elhárítjuk. Ezért nem is lehetne jobbkor véleményt nyilvánítaniuk a magyaroknak erről a kérdésről, mint akkor, amikor az őket képviselő kormányról is döntenek – hangsúlyozta. Hozzátette: „egy jó séta a szavazóurnákhoz a leghasznosabb dolog, amit egy magyar most vasárnap önmagáért tehet, hiszen nemcsak a jövedelmünket, a munkahelyünket, a családunkat kell megvédeni ezen a választáson, hanem meg kell védeni a békénket is.” Német Zsolt végül arra kért mindenkit, hogy családjával, ismerőseivel menjen el szavazni és védje meg Magyarországot.

Borítókép: Németh Zsolt (Fotó: Teknős Miklós)