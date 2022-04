Református Egyház: Állampolgári és keresztyén kötelesség választani

A Magyarországi Református Egyház vezetősége nyilatkozatban biztat arra, a hívek éljenek demokratikus jogaikkal, és vegyenek részt az április 3-ai választáson. „A megváltás nem emberi erő által, hanem Jézus Krisztus által történik. Ezért szabadok vagyunk azt vizsgálni, kinek az értékrendje és cselekedetei állnak közelebb a Szentíráshoz, tudva, hogy az emberi hibáktól és bűntől egyetlen kormányzat sem mentes, mint ahogy mi magunk sem” – áll a közleményben.

A Magyarországi Református Egyház elnöksége nevében Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, Molnár János főgondnok, a Zsinat presbiteri elnöke, Pásztor Dániel püspök, a Zsinat lelkészi alelnöke, Dr. Nemes Pál főgondnok, a Zsinat presbiteri alelnöke, Dr. Fekete Károly püspök, Veres Sándor főgondnok, Steinbach József püspök, Dr. Molnár Pál főgondnok által kiadott közlemény felhívja a figyelmet arra, hogy idén április 3-án az országgyűlési választásokon szavazatunkkal újra állást foglalhatunk.

Az aláírók hangsúlyozzák:

Hisszük, hogy ez nemcsak lehetőségünk, hanem állampolgári és keresztyén kötelességünk is.

A Biblia alapján valljuk, hogy „Isten maga rendelt mindenféle hatóságot az emberiség békességének és nyugalmának megőrzésére”.[1] Ezért a polgári kormányzat feladata, hogy Isten értékrendje szerint tegyen különbséget jó és rossz között, segítve ezzel az élet megőrzését és kibontakozását – emelik ki.

Keresztyénként a politikai életben nem olyan személyeket keresünk, akik majd elhozzák a tökéletes életet és igazságot. A megváltás nem emberi erő által, hanem Jézus Krisztus által történik. Ezért szabadok vagyunk azt vizsgálni, kinek az értékrendje és cselekedetei állnak közelebb a Szentíráshoz, tudva, hogy az emberi hibáktól és bűntől egyetlen kormányzat sem mentes, mint ahogy mi magunk sem – hangúlyozzák.

Felhívják a figyelmet arra, hogy mai világunkban egyre általánosabb az agresszív szembefordulás a zsidó-keresztyén világszemléletből fakadó évezredes alapértékekkel.

Keresztyén hagyományainkat, a közösségi élet alapját és a nemzeti folytonosságot jelentő családokat, sőt még gyermekeinket is érik szellemi, fizikai fenyegetések – teszik hozzá.

Ezek csupán szavakkal nem védhetők ki, ezért kérjük, hogy döntsenek megfontoltan, a református egyház által képviselt biblikus evangéliumi tanítás alapján! Nemzeti Alaptörvényünknek megfelelően keresztyén kultúránk védelmezése a választáson felhatalmazott kormányzat feladata is. Az egyház küldetése pedig az, hogy a keresztyén hitet hirdesse, és annak megfelelően éljen – jelentik ki az aláírók hangsúlyozva:

Azt kérjük és javasoljuk, hogy azokat támogassák szavazatukkal, akik kiállnak a teremtési renden alapuló család, férfi és nő szövetsége mellett. Azokat támogassák szavazatukkal, akik a nemzet szuverenitásáért és gyarapodásáért dolgoznak. Azokat támogassák szavazatukkal, akik támogatják keresztyén küldetésünk betöltését, a templomok építését, az egyházi iskolákban folyó nevelést, a hit- és erkölcstant, az idősek és betegek gondozását.

Kérik, hogy a népszavazás kérdéseire gyermekeink védelme érdekében egyházunk biblikus tanítása és a józan ész alapján válaszoljunk „NEM” szavazatunkkal. Ez a döntésünk családjaink és a következő nemzedékek életét is befolyásolja.

Az aláírók arra szólítanak fel: Ne feledjük, hogy mi mindannyian Jézus Krisztusban testvérei vagyunk egymásnak, még akkor is, ha vannak közöttünk, akik másképpen látják a közéletet, a kormányzat munkáját! Mi ezek felett a különbségek felett is testvérei maradunk egymásnak. Őrizzük meg a békességet és a józanságot gyülekezeteinkben, egyházunkban! A szomszédban dúló háború figyelmeztet: álljunk ellen minden gonosz indulatnak, melyből a másik életének megkárosítása származhat. „A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők…” (Róm 12,9-10).

Borítókép: Balog Zoltán püspök (Fotó: Balogh Zoltán)