A miniszterelnök kijelölte az új kormánytagok feladatait + videó

A választópolgárok akaratából 2010 óta a negyedik, összességében az ötödik alkalommal állhatok itt, hogy bemutassam Magyarország kormányának tagjait

– kezdte új kormánya bemutatását Orbán Viktor miniszterelnök ma délután a parlamentben. A miniszterelnök szerint a helyzet nem ismeretlen, mégis egyedi.

– 1990 óta soha nem állt még kormány mögött olyan nagy és egységes választói akarat, mint ami a most felálló kabinetet támogatta – fejtette ki a kormányfő, aki

a kormány tagjaitól azt várja, hogy a részben megelőlegezett bizalmat megszolgálják.

Brüsszeltől nem számíthatunk segítségre

– Összezavarodott az iránytű az uniós központban – vélekedett Orbán Viktor. Szerinte ilyen helyzetben Magyarország az elmúlt 32 évben nem volt. – A veszélyek és a háborúk korát éljük – erősítette meg Orbán Viktor. Menekültáradat, nyersanyagárak emelkedése és infláció – ezek a veszélyek most egy időben fenyegetnek, a XXI. század eddigi legnagyobb geopolitikai átrendeződése, globális energia- és pénzügyi válsága elé nézünk.

– Újabb háborúk és újabb migrációs hullámok indulhatnak meg – vélekedett. A miniszterelnök értékelése szerint ez egy kirobbanó formában lévő, ragyogóan irányított Európai Uniónak is kihívás lenne, de jelenleg az uniót ezek nem jellemzik.

A kormányfő hangsúlyozta: minden eddiginél nagyobb felelősség van a kormány tagjain, miután a veszélyek, a járványok korában élünk, energia- és élelmiszerválság fenyeget. Mint fogalmazott, belevaló kormány kell, amely képes megbirkózni az előttünk álló komoly feladatokkal.

Érvényesíteni az alaptörvényt

Orbán Viktor közölte,

Varga Judit vétójogot kap minden minisztériumi előterjesztésnél.

Azt várja tőle, hogy juttassa érvényre az alaptörvényt és hogy határozottan képviselje a magyar érdeket az uniós színtéren – utóbbit a miniszterelnök szerint senki nem irigyli majd a tárcavezetőtől.

A rendőrviccek kora lejárt

Pintér Sándor továbbra is élvezi Orbán Viktor feltétel nélküli bizalmát, mert

példás pontossággal látta el a feladatait, csökkentette a bűncselekmények számát, a rendőrség állományát megfiatalította, megszervezte a közmunkarendszert, és az egészségügyi operatív törzs irányításakor is bizonyított.

– A rendőrviccek kora lejárt – fogalmazott a miniszterelnök, aki azt is mondta, hogy a tárcát immáron belügyek minisztériumának kellene nevezni, miután feladatai jelentősen megszaporodtak.

A KDNP a kormány magja

– Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesként továbbra is az összmagyarságot fogja képviselni – rögzítette Orbán Viktor, aki megkülönböztetett figyelemmel köszöntötte a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnökét a kormányban, a történelmi pártot a kormány szellemi, ideológiai magjának nevezte.

Jövőminisztérium alakul

– Csák János minisztériumát a jövő minisztériumának kell nevezni – szögezte le a kormányfő, aki emlékeztetett, hogy

hazánk költi lakosságarányosan a legtöbbet a családokra és a kultúrára.

A jövőben ezen ügyek mellett a felsőoktatásért is az újonc miniszter lesz felelős.

Varga Mihály folytatja

Mint Orbán Viktor közölte, Magyarország a koronavírus-járvány okozta válság következményeit Varga Mihály szigorú munkájának köszönhetően vészelte át, akit ismét a pénzügyminiszteri posztra kért fel.

Kanyarban előzve vészeltük át a koronavírus-járványt, és ez neki is köszönhető. Most is ezt várjuk tőle, és hogy a következő négy évben tartsa fenn a költségvetés és a gazdasági növekedés közötti egyensúlyt

– tette hozzá a kormányfő.

Ipari miniszter lesz Palkovics

– Nem kétséges, hogy miniszter úrnak jutott a legbonyolultabb feladat – ezt már Palkovics Lászlóról mondta a miniszterelnök. Palkovics az átalakuló Technológiai és Ipari Minisztériumot fogja vezetni, ahol Orbán Viktor elmondása szerint

folytatnia kell az előző négy évben elkezdett átalakításokat, és kezelnie kell a bizonytalan energetikai helyzetet.

Az agrárminiszternek kell kezelnie az élelmezési válságot

Nagy István agrárminiszterről a miniszterelnök elmondta, hogy első látásra könnyűnek tűnhet a feladata. – Az elmúlt években nagyot léptünk előre, húszmillió embert képes ellátni élelemmel az ország, a növekvő gabonaárak pedig a termelők számára akár kedvezők is lehetnek – magyarázta a kormányfő. Szerinte a magyar gazdák ebben a ciklusban végérvényen legyőzhetik azt a hátrányt, ami a kommunizmus alatt keletkezett a nyugat-európai agrárvilággal szemben.

A küszöbönálló globális élelmezési válság hatásait azonban a miniszternek kell kivédenie,

a magyar agrárium külkereskedelmi pozícióját pedig tovább kell erősíteni – tisztázta a miniszterelnök.

2010 után az egész magyar államot újraszervezték

– Navracsics Tibor személyében egy régi harcost köszönthetek a kormányban – konferálta fel tárca nélküli miniszterét Orbán Viktor. A kormányba visszatérő politikusról elmondta, köztudott, hogy komoly belpolitikai, uniós és közigazgatási tapasztalttal rendelkezik.

A területfejlesztésért és az uniós források elosztásáért felelős miniszteri poszt szerinte nem túl hálás feladat, mert soha nem lehet mindenki elégedett az elosztással.

– 2006-tól frakcióvezető volt, majd miniszterként

döntő szerepe volt abban, hogy 2010 után az egész magyar államot újra tudtuk szervezni,

ezután fél évtizedig uniós biztos volt – sorolta Navracsics érdemeit a kormányfő. Leendő feladatáról azt mondta, neki van a legtöbb esélye arra, hogy a magyar képviselők és a brüsszeli bürokraták malomkerekei között a bizalom ne őrlődjön föl.

Helyesen döntöttünk a haderőfejlesztéssel

Biztonság védelem, elrettentés, honvédség, hadsereg – ezeket a szavakat fogjuk hallani a legtöbbet a következő időszakban a miniszterelnök szerint. Orbán Viktor azt is kijelentette:

felelőtlenség volt, hogy egész Európában háttérbe szorították a hadsereget és a honvédséget.

A mostani háború a szomszédunkban bizonyította, hogy bölcs dolog volt elindítani a Zrínyi haderőfejlesztési programot, melynek megvalósítása és a honvédelmi miniszter feladatai most fontosabbak, mint az elmúlt harminc évben bármikor. Szalay-Bobrovniczky Kristófnak sok sikert kívánt a feladathoz.

Döntő tényező a polgárok és kormány közötti kapcsolattartás

Adatvédelmi jogszabályok, az állampolgárok érthető érzékenysége és az ellenzék folyamatos támadásai is nehezítik a kormányzati kommunikációért felelős miniszter dolgát – mondta el Rogán Antal posztjáról a miniszterelnök. Célként jelölte meg régi-új minisztere számára, hogy a kormányzati döntések mögött húzódó célok a demokratikus közvélemény egészének számára legyenek érthetők.

– A következő időszakban az ország szuverenitását számos támadás éri majd, ez ellen kell védekezni

– vetítette előre Orbán Viktor, aki ebben is számít minisztere segítségére.

Lázárt Isten hozta ismét a kormányban

Lázár János feladatairól a miniszerelnök úgy fogalmazott, hogy azok igazából

országépítési feladatok.

Ezek közé tartozik az állami erőforrások hatékony felhasználása, az örökségvédelem és a polgári jó ízlés megőrzése. – Isten hozta ismét a kormányban – mondta Orbán.

Újabb unortodox megoldásokra van szükség

– Az európai gazdaság nagy bajban van, ezért új, unortodox, a magyar észjáráson alapuló megoldásokra van szükség, ezeket kell előkotornia Nagy Mártonnak – mondta a kormányfő, aki szerint ezekkel nem feltétlenül szerzünk majd barátokat.

Minden hangszeren játszani

Szijjártó Pétert arra kérte fel Orbán, hogy

a tőle megszokott fáradhatatlansággal képviselje a magyar érdekeket, erősítse meg a kapcsolatokat a szövetségesekkel, és építsen ki új kereskedelmi útvonalakat.

– Játsszon minden hangszeren. Legyen okos mint a kígyó, és szelíd mint a galamb, de leginkább érje el, amit kell – fogalmazott a miniszterelnök. Közölte: a jövőben

Szijjártó Péter felel Paks 2-ért is,

mert ez több embert kívánó feladat, de Orbán Viktor szerint Szijjártó már bizonyította, hogy képes egyszerre több helyen is lenni.

A kormány villámhárítója

Öregeket a csatába, fiatalokat a tanácsba

– jelentette ki a miniszterelnök Gulyás Gergelyről, aki szerinte nem volt hajlandó megöregedni. Gulyás feladata az lesz, hogy hangolja össze a minisztériumok működését. – Ez a munka sohasem ér véget – mondta Orbán Viktor. Mint fogalmazott, Gulyás Gergely a kormány villámhárítója is lesz, akinek bátran kell képviselnie a kormány álláspontját itthon és külföldön egyaránt.

Erős, ütőképes kormány

– Mint az új kormány névsora is mutatja,

egy erős és ütőképes, válságálló és világos jövőképpel rendelkező kormány vág neki a következő éveknek.

Számítunk a képviselő hölgyek és urak támogatására – rögzítette a miniszterelnök.

A miniszterek esküjükben megfogadták, hogy Magyarország Alaptörvényeihez hűek lesznek, a jogszabályokat betartják és betartatják, miniszteri tisztségüket pedig a magyar nemzet javára gyakorolják majd. Az ötödik Orbán-kormány tagjai ezek után esküokmányaikat is aláírták.

Az Országház tribünjein rengetegen tekintették meg az eskütételt, az új kormánytagok és a jelen lévő országgyűlési képviselők pedig együtt elénekelték a Himnuszt. Az eskütételen a kormánypárti frakciók mellett az MSZP, az LMP és a Mi Hazánk képviselőcsoportjai vettek részt, a többi ellenzéki párt bojkottálta az eseményt.