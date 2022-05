Drasztikusan növekszik a pollen mennyisége

Megerősödhetnek az allergiás tünetek az erre érzékenyeknél a következő napokban, mert gyors emelkedés várható a pázsitfűfélék pollenkoncentrációjában

– adta hírül a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) mai közleményében. Felhívták a figyelmet, hogy most különösen fontos a fűnyírás és a kaszálás az udvarokban, útszéleken, árokpartokon, amivel csökkenthető a pázsitfélék pollenmennyisége. Így enyhíthetők az allergia okozta kellemetlen tünetek, és kevésbé válnak elviselhetetlenné a betegségben szenvedőknek. Az NNK ajánlása szerint allergiás ember lehetőleg ne végezzen kaszálást vagy fűnyírást, de az a legjobb, ha még a közelében sem tartózkodik hasonló tevékenységnek. Amennyiben ez mégsem megoldható, akkor maszk viselése ajánlott. Emellett javaslatot tettek arra is, hogy a lakásokban gyakran végezzenek nedves portörlést.

A tájékoztatóban kiemelték, magas pázsitfű-pollenkoncentráció esetén a levegőben szálló nagyobb pollenszemek kisebb szemcsékre esnek szét a viharok hatására. Ezek a részecskék kis méretükből adódóan a tüdő mélyebb részeibe is eljutnak, mellyel hevesebb reakciót váltanak ki a szervezetben. Ehhez adódhat még a tünetek hirtelen súlyosbodása, melynek eredményeként asztmatikus panaszok jöhetnek elő, illetve fulladás jelentkezhet. Az allergiásoknak és az asztmásoknak ezért azt javasolják, a vihar ideje alatt tartózkodjanak beltéren, az ablakokat pedig zárják be. Érdemes tisztában lenni azzal is, hogy a földtulajdonosokat jogszabály kötelezi a pollent tartalmazó növények irtására, tehát a gazdák feladata megakadályozni a virágbimbók kialakulását a teljes vegetációs időszak alatt. Ennek elmulasztása 15 ezer forinttól ötmillió forintig terjedő bírsággal járhat kül- és belterületen egyaránt. Ha az érintett nem fizeti meg a bírságot, annak behajtását az adóhivatal végzi el.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Máté Krisztián)