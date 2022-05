Több mint kilencvennyolcezren jelentkeztek középiskolába

A hat évfolyamos gimnáziumba felvételt nyert tanulók száma 4742, közülük 4012-t (84,61 százalék) az általuk elsőnek megjelölt helyre vettek fel. Nyolc évfolyamos gimnáziumba 3105-en jutottak be, közülük 2737-en (88,15 százalék) tanulhatnak tovább az elsőnek megjelölt helyen – számolt be az OH.