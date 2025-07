Magyar Péter nem bírta ki, újra VIP-páholyban bukott le

Ismét kiderült, hogy Magyar Péter bort iszik és vizet prédikál, ugyanis a szombati MTK–Fradi-meccsen

a Tisza elnöke a stadion legmagasabb szintű VIP-páholyában, az úgynevezett skyboxban foglalt helyet.

Minderről Deák Dániel számolt be, aki ismerőseire hivatkozva azt írta, a nyilvánosság előtt a Tisza vezére olyan képet fest magáról, mintha megvetné a VIP-világot – a mellékelt tavalyi #nemkönnyűazéletavipben Facebook-posztban is éppen azokon élcelődött, akik a VIP-szektorban foglalnak helyet. – Magyarul: még ebben is képmutatóan viselkedik – fogalmazott az elemző, hozzátéve, az is lehet, hogy nem mert az átlagemberek közé menni, hiszen – ahogy az ismerősei is mondták –